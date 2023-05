Luego del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner, donde ratificó que no será candidata a presidenta, el ex secretario de Comercio Interior de la gestión kirchnerista, Guillermo Moreno, apuntó al Frente de Todos y la vicepresidenta por no aplicar medidas que vayan en sintonía con la mística peronista.

"Esta mujer está pidiendo que la dejen en paz, ¿qué es lo que quieren de Cristina? Ya está”, afirmó el ex funcionario nacional, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9. “Si Cristina pudiera tener la solución para Argentina, Massa no sería el ministro de Economía, que no está haciendo nada de lo que se hizo en la década ganada”, apuntó.

Según el dirigente peronista, la gestión de Alberto Fernández es “fracaso rotundo" y no tiene posibilidad de articular un plan económico”.

“Esto es peor que Macri, el pueblo trabajador se siente traicionado. Que Macri le saque la comida de la boca a los trabajadores es normal, lo que no es lógico es que se la saque un gobierno que pretendía ser peronista”, afirmó Moreno. “Esta política económica no tiene nada que ver con la década ganada”, agregó.

En cuanto a los referentes del Frente de Todos que podrían participar de las PASO a nivel nacional, el ex secretario de Comercio Interior indicó que Juan “Grabois fue opositor en la década ganada” y responsabilizó a Axel Kicillof de devaluar en 2014.

“El Frente de Todos de no existe más, es un fracaso", apuntó el ex funcionario y advirtió: “Dejen al peronismo que se organice, y que Cristina acompañe a la fórmula del peronismo. ¿Tenemos posibilidad de ganar las elecciones? ¡Si! Hay un solo dirigente que no es cuestionado en el peronismo, se llama Gildo Insfrán”.

Por último, el dirigente peronista subestió la persecución judicial contra la vicepresidenta y aclaró: “Cristina es la responsable de la década perdida, porque eligio a Kiciloff que devaluó y Alberto Fernández”.

La entrevista completa, acá: