"Intoxicado. El caso de Pity Álvarez" es un podcast documental de Spotify recientemente lanzado que ya la rompe en reproducciones. Tomás Pérez Vizzón, director de esta producción, habló con Hoja de Ruta sobre la producción que recorre en seis episodios la vertiginosa vida del músico desde sus comienzos, el éxito, el consumo problemático de drogas y su vida actual en la cárcel por asesinar a un hombre.

"Creímos que era una historia no contada, teniendo en cuenta la magnitud de artista que es no hay libros ni documentales sobre él. Llegamos tratando de abordar una historia que toca a la mayoría de los argentinos porque todos lo conocen. La nuestra no es la única manera de contarla", comenzó diciendo el periodista y agregó: "Ser rockstar hoy está un poco en desuso. Entre los artistas argentinos que la están rompiendo no existe esa figura del roto, del fisura, del que transgrede, sobre todo en lo que tiene que ver consumos problemáticos".

"Nuestra idea fue que -el podcast- sea lo mas equilibrado posible y contenga a todos los Pity: el artista, el cantante de barrio, el polémico, el asesino. Buscamos contar todas las aristas sobre todo con dos temas centrales: adicción a las drogas y salud mental. Los especialistas nos decían que estos casos, los de personas que tienen que internarse de manera involuntaria, son los mas difíciles de tratar porque el sistema de salud no está preparado. Depende de la voluntad de los propios trabajadores de la Salud que tienen que hacer una internación forzada, algo complicado burocrático y legalmente", agregó Vizzon.

Por otro lado, subrayó que "es muy paradigmático el tratamiento mediático que tuvo el caso Pity Álvarez. Los grandes medios de comunicación lo trataron como un personaje carismático, divertido, que hacia de sus problemas algo gracioso en televisión con sus respuestas ocurrentes. Pero por el otro lado había una persona que en sus canciones decía que no estaba bien o estaba dando avisos de que su vida se estaba derrumbando y sin embargo se lo entrevistaba para reírse de él".

"Lo de Chano es similar, se puede hacer una comparación porque sucede lo mismo. Tuvo que llegar a ese último colapso para entender que hay un problema serio, pero hasta ese momento era 'Chano el que chocaba autos'", reflexionó el director de "Intoxicado. El caso de Pity Álvarez".

