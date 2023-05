La precandidata a gobernadora por el socialismo, Mónica Fein, habló de sus posibilidades de llegar a la Casa Gris y se diferenció de Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, sus competidores dentro del Frente Unidos Para Cambiar Santa Fe.

“La gente tiene la opción de votar progresismo y puede comparar entre nosotros y gente que viene de Buenos Aires, como Losada, que no tiene experiencia en la gestión pública y la realidad que vivimos no me parece que sea para improvisar o aprender”, manifestó la ex intendente en exclusiva con Si 98.9.

También se refirió a Maximiliano Pullaro, con quien compartió el espacio político que gobernó Santa Fe previo a la llegada de Omar Perotti. “También considero le llevo ventaja a Pullaro, que fue un colaborador de Miguel Lifchitz, pero la seguridad no es de un Ministerio, eso lo lideraba el gobernador de Santa Fe”, deslizó.

Fein es la carta que jugó el socialismo para la interna y quien ocupará el lugar que todos suponían ocuparía Clara García, quien finalmente encabezará la lista de diputados provinciales por el socialismo.

Consultada sobre la decisión del espacio de ir dentro del denominado Frente de Frentes, respondió: “Intentamos impulsar luego de Lifschitz un espacio, pero otros cambiaron la camiseta, nosotros somos la alternativa progresista en un frente diverso. Quienes nos van a votar saben quienes somos y que damos la cara y creemos en un crecimiento con inclusión social”.

Respecto a esa experiencia de gobierno, recordó: “La gente recuerda y valora nuestras políticas de educación, salud pública, obra pública. Donde más dificultad tuvimos fue en seguridad pero había conducción del proceso político. Fuimos instalando el Estado a los barrios más violentos. Hoy el Estado no está presente en el territorio”.

Por último, Fein no perdió oportunidad para analizar la gestión de Omar Perotti y lanzó: “Lo de Perotti fue una estafa política. Hasta los que no lo votamos creímos que iba a gestionar mejor la provincia. Acá tenía todo, tenía en marcha un Estado moderno y una serie de cambios en el contacto con los docentes, y la verdad cuesta encontrar aspectos en los que se haya destacado”.