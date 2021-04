Hace exactamente cinco años los Rolling Stones brindaron un show que quedó en la historia. Fue en La Habana, gratuito, ante un millón de personas. Fanático de Jagger y compañía, Juan Cruz Revello contó en Sí 98.9 cómo fue su viaje a la isla para cubrir el evento y dejó en el aire de la radio algunos testimonios exclusivos, que recogió durante esa noche del 25 de marzo de 2016.

“El Papa Francisco lo quiso cancelar al recital, porque coincidía con Semana Santa. Pero los Stones lo mandaron al carajo”, contó Revello en su programa Ponele que Sí. “En la misma semana, había estado en Cuba el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Estaba todo muy movilizado”, agregó.

Revello es autor del libro “La lengua universal”, con entrevistas a fanáticos de todo el mundo. “Cuando estaba por entrar a imprenta, me entero que se hacía el recital en Cuba y no me lo quise perder. Conseguí un viaje con otra gente de Argentina, que entre que salía y volvía eran tres días en total. Fuimos a ver el show y volvimos, sin conocer la playa o casi ninguna otra cosa en la isla. Grabé más de cien notas en la previa y después del show. Estuve en un bar que pasaba toda música inglesa, llamado paradójicamente ‘Yellow Submarine’, hablé con castristas y con anti castristas, conocí gente que por años se reunía en la clandestinidad a escuchar los Rolling en FMs de Estados Unidos”.

En el informe se presentaron varios testimonios de cubanos que asistieron al recital. Un merecido homenaje de Sí 98.9 a uno de los recitales más épicos de la historia.