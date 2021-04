Aunque empezó renuente a recordar los tiempos de la dictadura cívico militar y su exilio –por respeto a las víctimas, dijo–, Litto Nebbia, prócer rosarino del rock nacional, compartió vivencias y pareceres sobre aquellos días de plomo, sangre y miedo. Y así se entusiasmó en la charla e hilvanó con secuelas como el negacionismo, y el antídoto del ejercicio de memoria colectiva necesario. Todo esto lo contó en una imperdible entrevista con Juan Cruz Revello y Pato Dibert en Ponele que sí por Sí 98.9, donde además adelantó que en mayo tiene previstos varios shows en la ciudad.

“Cada vez que se cumple este Día de la Memoria, lo vivo muy reflexivo. Debería ser así para todos creo, para que nadie se lo olvide. Acordarnos las atrocidades que se vivieron en el país. Es una cosa que hay que tener firme siempre, porque aún hay gente que niega lo que ocurrió, es bravo esto. No dramatizar o romantizar, pero sí saber lo que pasó”, fueron las palabras del gran compositor.

Nebbia reconoció ser “reacio a dialogar sobre aquellos tiempos” por lo que debió vivir, además de un exilio de varios años, el duelo de 13 amigos suyos que perdió durante la persecución a jóvenes militantes por parte del Estado represor. “Yo me tuve que ir a México, porque me estaban acosando, la jodían a mi vieja. Tenía canciones en las listas de sospechosas, te sembraban mala fama, nos cancelaban salidas en programas porque les decían que hay ordenes de arriba que soy persona no grata, y nunca se sabía quién les daba esa orden”.

En el ambiente de los músicos, recordó que “era peronista pero no andaba por la calle con un arma, aunque sí decía mi opinión en la radio, en los shows, en mis letras tengo una posición tomada frente a la vida”.

En torno a su exilio recordó: “Me fui a México como me podía ir a Sunchales, donde pudiera seguir escribiendo, cantando, tocando en castellano. Pude irme a España pero decidí quedarme en el continente, y me fui solo, vendí todo para pagar el pasaje, y no conocía a nadie allá cuando baje del avión. Pero es un país que recibe y ayuda sin preguntar, me hice muchos amigos. Ahí viví tres años y medio y toqué como en 100 pueblitos, y llegue a editar 13 álbumes”.

Destacó la necesidad de seguir ejerciendo la memoria sobre todo lo ocurrido en este capítulo oscuro de la historia argentina, sobre todo para las generaciones venideras: “Un joven taxista me decía con seguridad que esto no fue tan grave, yo lo frené y le dije que cuando pasó él todavía no había nacido, le faltaba decirme que por algo me tuve que ir. Por eso es importante recordar, para que no se niegue lo que pasó”.

Escuchá la entrevista completa a Lito Nebbia: