La banda que lidera Mario Pájaro Gómez regresa a su ciudad natal este fin de semana, con un concierto en el teatro El Círculo (Laprida 1223). Mario Pájaro Gómez, líder del grupo, anticipó en una entrevista con Sí 98.9, detalles del show de este sábado desde las 21.30. “Esta vez haremos toda la lista de hits y algunos temas de los llamados B, que nos piden los fans, aunque no podemos contentar a todos.”, admitió el cantante en Sopa China, y añadió: “La pandemia nos pegó a todos. Por suerte estamos volviendo y éste será nuestro tercer show”.

“El rosarino es muy especial, muy único, acá hay mucha gente que nos quiere y nos sigue y la prueba está en que a los lugares que voy todo el mundo me para o me pide fotos, lo digo con humidad. Rosario es tan grosa como otras ciudades donde somos muy conocidos”, retruca el Pájaro ante el plateo que no son profetas en su tierra.

Los sueños del Pájaro de ser músico vienen de larga data, ya desde pequeño añoraba llegar lejos con el arte. “Hay una sola cosa del caradurismo mío; siempre soñé con la música, cuando tenía cinco años le dije a mi vieja que quería cantar y me mandó a freír churros-risas- y después la primera mutación que tuve fue estudiar batería, siempre lo llevé en el alma, también fui DJ”, repasa y dice estar orgulloso de pertenecer a una de las mejores generaciones de músicos de Rosario.

Otra de las instancias que sorteó Vilma Palma en su carrera fue inspirar a las hinchadas para su repertorio, con temas como La pachanga que supo corear la tribuna canalla y también otras parcialidades. Aunque Gómez afirma que los primeros en corear el exitoso tema fueron las hinchadas de Newell's y Boca, esto dejando de lado su preferencia por la escuadra del barrio de Arroyito. “Lo digo y lo acaro porque después me agarran en la calle y me putean”.

“Por mi amor por Central iba a la cancha, y me pasó de escuchar a la hinchada cantando Fondo profundo y yo quedarme así, sintiendo una emoción muy grande. Igual me chupa un huevo que digan que cuando llegaste a que te canten una canción en una cancha sos masivo, yo no lo veo tan así, pero nos pasó”, comentó el cantante.

Fondo Profundo - Vilma Palma E Vampiros.avi

En cuanto a experiencias y giras por diversos países del mundo el Pájaro rescata muchas de ellas y señala que pasó mucha agua debajo del puente. “Tengo varias, en el año 94´fuimos a la ciudad de Loja en Ecuador que está en plena montaña y cerca de ahí está Vilcabamba donde vive gente muy longeva”, narró el músico que se sintió atraído por el pasaje y las historias de sus habitantes.

A la vez también describió como una de sus mejores vivencias haber tocado en Milán, cuando bajo el Duomo di Milano tomando un vino y comiendo prosciutto y se hizo una pregunta existencial: “¿Qué hago acá?” cosa que valora por venir desde tan abajo y haber podido recorrer el mundo: No hay país de América Latina que Vilma Palma no haya recalado. “Si tengo que decir cuáles son los lugares de amor fuerte, Perú Ecuador y Colombia son los más destacados. Tengo el teléfono lleno de mensajes de amigos que me preguntan cuándo vamos a ir, primero tenemos que estar vacunados contra esta pandemia”, explica.

Aquí el audio de la nota completa