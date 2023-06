A exactamente 37 años del mejor gol de todos los tiempos, Oscar Garré, protagonista de aquel equipo campeón del mundo con Diego a la cabeza, pasó por Pressing Deportivo y contó varias cosas de ese encuentro, con una anécdota particular que da muestra de la humildad del Pelusa.

“A medida que pasa el tiempo, uno le va dando cierto valor a las cosas. Yo en ese partido estaba suspendido pero Carlos, por cábala, me hizo ir al banco. Cuando el Negro le da el pase y el empieza a esquivar rivales, nosotros creíamos que se iba a quedar sin nafta, corrió y gambeteó jugadores durante 80 metros”, comenzó relatando el ex defensor. “Cuando fueron pasando los años nos dimos cuenta de la magnitud que había tenido esa jugada, no solo por ser compañeros, sino a nivel mundial. Creo que fue el gol más bonito que se vio”.

“Después del partido, nos tocan la puerta y era Lineker. Nos felicitó y nos pusimo a cambiar camisetas, pantalones, pero justo Diego se estaba bañando. Cuando salió, me pidió si le podía dar la de Lineker porque el coleccionaba las remeras con el 10, y con los dos goles que había hecho, no podía decirle que no. Siempre tuvo esa actitud, esa humildad, era uno más, peleaba por todos", recordó.

En cuanto a lo especial que podía ser el partido por tener la Guerra de Malvinas tan cerca, el Mago sostuvo: “Más allá de la arenga con la rivalidad y la bronca que teníamos nosotros con lo que había ocurrido, intentamos dejar afuera eso para jugar. Queríamos ganar en la cancha, queríamos ganarles futbolísticamente”.

Por otra parte, también habló de las sensaciones del equipo en el torneo: “Nos empezamos a sentir candidatos después de ganarle a Uruguay. Nosotros no llegamos bien al torneo, pero cuando llegamos allá y empezamos a competir, coincidimos y pensamos en que podíamos ganarlo”.

Teniendo en cuenta su larga trayectoria, Oscar contó con varios entrenadores, pero se quedó con dos que lo marcaron: “Bilardo y Griguol son los máximos referentes que tengo. Ambos me han enseñado todo, desde de lo profesional hasta cómo manejarse en la vida”.

Para finalizar, habló del hecho sucedido antes de ir al Mundial de Qatar, en donde casi pierde la vida: “Yo viajaba el 19 de noviembre con el grupo del 86, pero tuve un infarto a las 2 de la tarde y me internaron. Por suerte el Barba me dejó quedarme un poco más, aunque no viajé”.

