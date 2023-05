Alberto José Márcico, ex futbolista, pasó por Pressing Deportivo este lunes luego de la polémica derrota xeneize en el Monumental, y contó sus sensaciones: “Para mí era un empate clavado, fue un partido muy peleado, donde River la única que tuvo fue el palo de Solari. Si el árbitro va al VAR, tiene que retrotraer y empataban”.

Sobre la polémica de la falta cobrada por Herrera, el “Beto” sostuvo: “Me parece que no es penal, pero no le cargo la culpa al árbitro, creo que es el VAR el que lo tiene que ver. Estando ahí en el momento quizás lo cobrás porque es una jugada muy rápida que da a dudar, pero si te avisan tenés que ver que no hay falta”.

“Más allá de que la culpa del penal es del VAR, el arbitraje de Herrera no me gustó para nada, no supo llevarlo. Ayer tendría que haber habido expulsiones en el partido por doble amarilla”.

Sobre los acontecimientos en el final del encuentro, dijo: “Antes estas cosas no pasaban, pero hoy en día los jóvenes se equivocan. Lo que hizo Palavecino estuvo de más, porque para lo único que sirvió fue para armar quilombo”.

Por último, el ídolo boquense, habló de lo que necesita el conjunto dirigido por Almirón para ser más competitivo: “Boca no encuentra a alguien que maneje la pelota en el medio, que maneje los tiempos, y tampoco tiene un nueve que pueda aguantar.".

La nota completa acá: