El precandidato a gobernador por el espacio Un Futuro Sin Miedo, Eduardo Toniolli, se refirió a los problemas de inseguridad que sufre la provincia y en particular Rosario, y consideró que hay que hacer un trabajo simultáneo entre una mejora de la estructura policial en conjunto con la integración socio urbana. El actual diputado nacional competirá en las Paso a gobernador con otros tres aspirantes del Partido Justicialista y formará parte del armado que construyó el Movimiento Evita junto a Ciudad Futura.

En diálogo con Sí98.9, sostuvo: “La inseguridad es lo que desnuda la preocupación de la ciudadanía, pero también quedó al descubierto que la política hace tiempo abandonó la idea de transformar las cosas con reiteración de discursos que no solucionan la inseguridad”. En ese sentido, agregó: “Estamos trabajando en una ley de enganche entre los salarios policiales y penitenciarios y trabajadores judiciales. Esto es igualar para arriba, porque sino tenemos un sistema penal partido en dos: con trabajadores con sueldos precarios, que son los que están en la calle”.

“Hay 110 barrios que están en el Renabap, tenemos que entrar directo con urbanización y ofrecer otras condiciones de vida. Recordemos que el 15% de los fondos del Aporte Solidario fue a parar al fondo de integración socio urbana, que permitió que se empezaran a urbanizar un montón de barrios. Eso hoy tiene que ser prioridad con consecuencias positivas sobre la seguridad pública”, reflexionó.

Por último, analizó: “Recuperar la autoridad del Estado no es a los tiros a lo Pato Bullrich, eso es la puerta de entrada a liberar las manos a la fuerza de seguridad. El discurso solo de la integración sin investigación criminal no resuelve todo porque el delito no tiene que ver solo con la pobreza. Hay que integrar dos aspectos, son dos grandes deudas de la democracia”