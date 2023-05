Beto Alonso, ídolo riverplatense, habló este lunes en Sí 98.9 y picanteó el post clásico: “Fue una justa victoria porque Boca vino a no pasar la mitad de la cancha, Armani no tuvo acción en ningún momento. River fue mejor y justo ganador”.

Continuando por el mismo tema y con el mismo tono, sostuvo: “Boca está acostumbrado a jugar así, todo metido atrás. Con diferentes técnicos ha hecho el mismo planteo, y eso no lo va a llevar a ningún lado, vas a perder mucho más de lo que vas a ganar o empatar, que es lo que querían ellos”.

Además, en charla con Pressing Deportivo, le sacó un poco de gravedad a lo que fue el final del encuentro, en donde ambos equipos se pelearon y cuatro jugadores se fueron expulsados. “El partido se puede dar de esa manera por el nerviosismo que genera, no hay que sonrojarse, puede pasar”, sostuvo

Acerca del penal, la gran polémica del domingo por la tarde, dijo: “De donde yo estoy no se ve si es penal, pero si el árbitro lo cobró tan seguro y ni siquiera fue a verlo, habrá sido”.

Y para finalizar, el ex futbolista opinó sobre el VAR: “A mí no me gusta, tampoco me va que el línea levante la bandera tanto tiempo después. Son cosas que para el fútbol no van, o por lo menos por ahora está mal implementado”.

La nota completa acá: