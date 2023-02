El Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Jorge Baclini, habló sobre la inseguridad en Rosario y señaló que “la situación es cada vez más crítica”. Además, el titular del MPA que el “microtráfico” de droga no está siendo atendido porque la "Justicia federal tiene una estructura pequeña".

“Advertimos que la situación es cada vez más crítica. En los últimos meses se incrementó respecto de los dos últimos años”, apuntó Baclini, en diálogo con Sí 98.9 y comentó que observa un aumento de crímenes, intentos de homicidios, lesiones con arma de fuego, las balaceras, extorsiones, tiroteos a domicilios, usurpaciones de viviendas para búnkeres de drogas. “Hay personas que pasan por el sistema como heridos de arma de fuego y al tiempo como víctima de homicidio”, indicó.

Respecto a los alcance del fuero federal en los delitos por comercialización de droga, el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe dijo: “La Justicia federal tiene una estructura pequeña, orientada al narcotráfico, lo cual está bien. Pero el microtráfico está desatando muchísima violencia, como consecuencia de la disputa entre distintos grupos criminales. Se mueve mucho dinero y no está siendo realmente atendido con las consecuencias que está generando en Rosario”.

Sobre una posible solución a esta problemática, el encargado del MPA manifestó: "Deberían reforzarse las estructuras de investigación y persecución. El reclamo es en la prevención, pero hay que reclamar fuerzas federales para la investigación. Es el déficit importante, porque si no lo hace la policía provincial o fiscales provinciales, que empiezan por un delito, encuentran tráfico de drogas y terminan derivando al fuero federal”.

Por otra parte, Baclini hizo referencia a la ruta del dinero del narcotráfico y la investigación de dichos delitos. “Parte del dinero se sigue reciclando en la economía marginal, y parte de ese dinero intenta ingresar al mercado lícito de capitales por blanqueo. Se puede detectar el circuito del dinero, se requiere de investigaciones, de abajo hacia arriba. Otra forma de investigar es a través de alertas del movimiento de capitales lícitos cuando se advierte que una persona genera muchos circuitos. Es la agencia que creó el municipio”, comentó el ex Fiscal Regional de Rosario. “Luego aparecen dificultades porque los jueces no siguen la política de persecución que tiene el MPA, que postulamos la prisión preventiva para quienes cometen estos delitos”, agregó.

“Mientras no se tomen decisiones concretas y se sigue trabajando sobre el ‘me parece’ las situaciones no van a cambiar. Hay que tomar definiciones de fondo, es necesario un acuerdo político. Aunque el ministro se esfuerce, seguirá pasando si no hay plan de acción y recursos. Debe haber planes de pacificación en los barrios, de manera masiva”, concluyó el fiscal.