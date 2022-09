Los premios Emmy Internacional, que anualmente reconocen lo mejor de la televisión producida y emitida fuera de Estados Unidos y en habla no inglesa, anunciaron su lista de candidatas para su 50ta. edición, en la que Latinoamérica tiene una fuerte presencia con una nominación en cada categoría y Argentina llega con el documental "Bios: Calamaro" y los ciclos "La Voz Argentina" y "Espíritu pionero".

La primera de ellas, de la marca National Geographic bajo el paraguas de Disney, que repasa la obra y vida del mencionado cantautor solista y exmiembro de Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez, es el primer título nacional en aparecer en la nómina para la terna de Programa artístico, que comparte con "Charlie Chaplin, Le Génie De La Liberté" (Francia), "Freddie Mercury: The Final Act" (Reino Unido) y "Wonderful World: A New York Jazz Story" (Japón).

"Bios: Calamaro", estrenada el 31 de agosto del año pasado en la plataforma de streaming Star+, fue la cuarta entrega de la serie documental dedicada a una figura del rock nacional, luego de los capítulos centrados en Charly García, Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta.

En tanto, el exitoso "reality" de canto "La Voz Argentina", de Telefe, se hizo un lugar entre las candidatas a Entretenimiento en vivo, junto a otros certámenes como "LOL: Last One Laughing" (Alemania), la segunda temporada de "Love on the Spectrum" (Australia) y la quinta del reconocido formato "Top Chef Middle East" (Emiratos Árabes Unidos).

La TV Pública también se aseguró un lugar en los Emmy Internacional del próximo 21 de noviembre con "Espíritu pionero", la serie de siete cortometrajes animados con narraciones de ficción sobre pioneros y pioneras de la televisión argentina, reconstruyendo los estilos del medio en cada época desde su aparición en la década del 50, con testimonios de figuras como Gustavo Yankelevich, Andrea del Boca y Pepe Cibrián Campoy, entre más.

"Espíritu pionero" participa de los premios en la categoría a Mejor serie corta, y compite contra la qatarí "Fly on the Wall", la noruega "Nissene i bingen" y "Rūrangi", tira web de Nueva Zelanda.

(Télam)