"El poder del perro", de Jane Campion, y la nueva versión de Steven Spielberg del clásico "Amor sin barreras" en el cine; y "Succession", entre las series, fueron los grandes ganadores en la 79° edición de los Globos de Oro, los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, que no contaron este año con una gala ni fueron transmitidos por televisión o streaming.

Los fuertes cuestionamientos de los últimos meses a la entidad organizadora por su falta de diversidad, a raíz de la ausencia de afroamericanos en su cúpula, y de transparencia hizo que la industria a pleno le diera la espalda a estos galardones que, hasta hace un tiempo atrás, eran de los más prestigiosos en lo referente al cine y la televisión.

Por este motivo, los ganadores apenas fueron anunciados con un mensaje en las redes sociales, sin que hubiera entrega en mano de estatuillas o discursos de agradecimiento.

En este contexto, "El poder del perro" se alzó con el premio a la mejor película de drama, a la mejor dirección y al mejor actor de reparto, que recayó sobre Kodi Smit-McPhee.

Por su parte, "Amor sin barreras" se coronó en los rubros mejor comedia o musical, y acaparó las estatuillas a la mejor actriz en ese género para María de Rachel Zewgler, y la mejor actriz de reparto para Ariana DeBose.

En tanto, el premio a la mejor actriz dramática recayó sobre Nicole Kidman por su interpretación de la popular comediante Lucille Ball en el filme "Being The Ricardos", quien se convirtió así en la más premiada en la historia de estos premios, con cinco premios sobre 17 nominaciones a lo largo de su carrera.

Will Smith fue elegido entre los actores protagónicos por su rol como padre de las tenistas Venus y Serena Williams en la biográfica "Rey Richard: Una familia ganadora".

Entre las series, "Succession" se quedó con el premio principal, además de consagrar al actor Jeremy Stong y a la actriz de reparto Sarah Snook; mientras que "Hacks" se impuso en el rubro comedia.

Por su parte, Kate Winslet triunfó como mejor actriz en miniserie por "Mare of Eastown", mientras que Michaela Jaé Rodríguez se convirtió en la primera transgénero de la historia en ganar un Globo de Oro, en este caso a la mejor actriz de TV en el rubro drama por su rol en "Pose".

La nómina completa de ganadores

- En cine

Mejor película drama: "El poder del perro".

Mejor película comedia o musical: "Amor sin barreras".

Mejor dirección: Jane Campion por "El poder del perro".

Mejor guion: Kenneth Branagh por "Belfast".

Mejor actor drama: Will Smith por "Rey Richard: Una familia ganadora".

Mejor actriz drama: Nicole Kidman por "Being the Ricardos".

Mejor actriz comedia o musical: Rachel Zegler por "Amor sin barreras".

Mejor actor comedia o musical: Andrew Garfield por "Tick, tick...Boom!".

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBoss por "Amor sin barreras".

Mejor actor de reparto: Kodi Smit-McPhee por "El poder del perro".

Mejor película de habla no inglesa: "Drive My car", de Japón.

Mejor película animada: "Encanto".

Mejor canción: "No Time to Die", de Billie Eilish.



- En televisión

Mejor serie de televisión drama: "Succession".

Mejor serie de televisión musical o comedia: "Hacks".

Mejor actriz de TV drama: Michaela Jaé Rodriguez por "Pose".

Mejor actor de TV drama: Jeremy Strong por "Succession".

Mejor actriz de TV musical o comedia: Jean Smart por "Hacks".

Mejor actor de TV musical o comedia: Jason Sudeikis por Ted Lasso.

Mejor actriz de reparto en TV: Sarah Snook por "Succession".

Mejor actor de reparto en TV: O Yeong-su por "El juego del calamar".

Mejor miniserie o película para TV: "The Underground Railroad".

Mejor actor en miniserie o película para TV: Michael Keaton por "Dopesick".

Mejor actriz en miniserie o película para TV: Kate Winslet por "Mare of Easttown".