Desde la salida del primer trailer en el que apareció a los villanos y algunas escenas de acción, Spider-Man: No Way Home se convirtió en una de las películas más esperadas del año. La tercera entrega del Hombre Araña que interpreta Tom Holland promete mucho y los fans no dan más de la ansiedad.

Y esta vez Argentina dio la nota rompiendo un récord en la venta de entradas. Aunque todavía la película no se estrenó, en nuestro país la preventa superó las 310.000 entradas vendidas y se convirtió en la preventa más exitosa del cine argentino.

Ninguna película había logrado recaudar tanto a través de la venta de entradas para el día de estreno desde Endgame. En la semana de la preventa, Estados Unidos y Reino Unido sufrieron un colapso en las páginas web de cadenas de cine debido a la multitud de personas que querían comprar entradas. También incluso, revendedores aprovecharon la desesperación de varios fans para vender entradas de la película a un precio muy elevado.

Además se convirtió en el superhéroe más taquillero de Marvel, superó a todos los Avengers en Endgame de 2019, el cual tuvo un estreno de 357 millones de dólares. Spider-Man: No Way Home también superó la preventa del primer día de Black Widow en tan solo dos horas. La peli protagonizada por Scarlett Johansson era la que mantenía el récord anterior para 2021.