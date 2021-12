Este lunes 13 de diciembre a las 19, en el Galpón 15 ubicado en Estévez Boero 700 de la Franja del Río, se presenta “Chamamé en Santa Fe”, un programa audiovisual y multimedia que se propone explorar las características del chamamé en la provincia y poner en valor el patrimonio musical, cultural e identitario que se construye a través de su repertorio.

El encuentro incluirá la actuación de Homero Chiavarino y la proyección de algunos de los episodios de “Antología”, la primera serie audiovisual del programa compuesto de diez episodios, los que podrán verse reunidos en un especial que se emitirá por Santa Fe Canal el miércoles 15 de diciembre a las 21.30.

Con producción general de Señal Santa Fe del Ministerio de Cultura de Santa Fe, la coordinación de proyecto y contenidos estuvo a cargo de Verónica Solina, mientras que la curaduría musical tuvo como responsable al reconocido músico “Chango” Spasiuk.

A partir de una selección musical curada por el reconocido artista “Chango” Spasiuk se registraron, en distintas localidades santafesinas, breves piezas audiovisuales, a la manera de videoclips, que exploran los paisajes y las historias que narran las canciones.

La dirección de esas piezas estuvo a cargo de las realizadoras Erika Rozek y Florencia Castagnani. De norte a sur, de este a oeste, se construye un gran viaje por el territorio que tiene como guía al chamamé. Un nuevo mapa cultural que ubica en el centro de la escena a las y los artistas del género y pone en valor composiciones musicales y letras que retratan el chamamé en Santa Fe.

Según distingue el ministro de Cultura, Jorge Llonch, “el chamamé es mucho más que música folclórica que se toca y se baila, es un lenguaje sonoro donde convergen cientos de años de historia. Sobre ese lenguaje que amamos y respetamos construimos «Chamamé en Santa Fe», un gran proyecto audiovisual, multimedia y web. Estamos presentando «Antología», la primera producción audiovisual del proyecto, es decir, la primera serie de piezas audiovisuales”.

Por su parte, Spasiuk amplía: “A veces cuando hablamos del chamamé, o de la tradición del chamamé, es obvio que indudablemente nos centramos en provincias tradicionales, o históricamente asociadas al género, como la provincia de Corrientes, pero es innegable lo que ha sucedido con el chamamé en términos de toda la región del nordeste de Argentina y el sur de Brasil en especial. Y aquí, la provincia de Santa Fe cobra una importancia enorme”.

Para el renombrado acordeonista esa relevancia no se da “no solamente por la gran cantidad de compositores, autores, poetas e intérpretes que ha dado la provincia, sino que también ciudades emblemáticas de la provincia de Santa Fe, Rosario una de ellas, con una gran cantidad de espacios donde se ha desarrollado el chamamé. Y la ciudad ha sido también lugar de residencia de grandes íconos de esta tradición, que han emigrado de otras provincias y antes de llegar a Buenos Aires para desarrollar del todo sus actividades discográficas y de presentaciones, encontraron en estas ciudades de la provincia de Santa Fe lugares donde vivir, instalarse y producir”.

El músico se pregunta, para afirmar: “¿Cómo institucionalmente la provincia de Santa Fe no va a resignificar todos estos autores, compositores, todos estos lugares emblemáticos, que son tan importantes en la construcción de lo que hoy entendemos del chamamé en términos globales?”. Y agrega: “Ahí es adonde me parece tan acertada la visión institucional de todo este grupo de gente que está trabajando sobre el chamamé en Santa Fe. En ponerlo en un marco, en cohesionar todos esos contenidos, todas esas expresiones y volcarlas en un solo espacio para que podamos tomar una real y verdadera dimensión de la importancia del chamamé gracias a los aportes de la provincia de Santa Fe en el histórico desarrollo de esta música”.

En relación con las características del chamamé santafesino, Spasiuk analiza: “Si el chamamé compuesto, desarrollado e interpretado por diferentes artistas tiene infinitos rostros dentro de una misma provincia, ¿cómo la impronta de las otras provincias no va a ser diferente? Es obvio que hay dinámicas y aportes estéticos diferentes desde la provincia de Santa Fe. Y estilos desarrollados con colores que tienen un rostro muy particular. «Monchito» Merlo es un ejemplo de ello, todas las composiciones que ha hecho Fandermole también son ejemplo de esa impronta tan particular. Miguel Angel Morelli es otro. El Conjunto Ivotí, desde Ceres, tiene su impronta”.

En esa línea, el acordeonista reflexionó: “No hay que centrarse en una sola idea, en una sola imagen. El chamamé es un mundo sonoro que tiene múltiples rostros, y la provincia de Santa Fe ha aportado muchísimos rostros en esa dirección. Ni que hablar de la impronta del gran compositor argentino, que es santafesino: Ariel Ramírez, que le ha dado una sonoridad única a esta tradición. Solamente he nombrado algunos ejemplos, entre muchos más”.