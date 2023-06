Este jueves se estrenó la nueva temporada de Black Mirror. Un total de cinco episodios constituyen la sexta entrega de una de las series más vistas y premiadas de Netflix. Una apuesta por volver a los orígenes y recobrar el reputación que perdió ante la aparición de nuevas plataformas con grandes contenidos.

En paralelo, la compañía volvió a la carga con su política de restricción de hogares. En estos días quienes compartían la cuenta entre distintos domicilios recibieron un aviso en el que se especificaba que en caso de querer continuar con esta práctica, se cobraría unos 700 pesos extra, más impuestos (la plataforma se paga en dólares por lo que además del 21% por IVA, se aplica el 8% por el impuesto PAIS, 45% por retención anticipada de ganancias y 2% por Ingresos Brutos, lo que suma un 76% de recargo). Es decir, un total aproximado de 1200 pesos por hogar, con la advertencia de que ese hogar solo podría usar un dispositivo. De este modo, Netflix utilizó el esperado lanzamiento como una oportunidad para multiplicar suscriptores.

Sin querer ocultar las definiciones corporativas atrás de un nuevo contenido, y con una mirada un tanto cínica del estado actual de la industria del entretenimiento, la plataforma de setraming aborda diferentes aspectos de esta problemática en los diferentes capítulos que componen la sexta temporada. ¿A qué apunta la generación de contenidos? ¿Qué posibilidades abren las nuevas tecnologías? ¿Qué dilemas éticos aparecen? ¿Qué vacíos legales se presentan? ¿Qué apropiaciones genera la industria del entretenimiento?

En el primer capítulo “Joan is Awfull”, “Joan es horrible” en español, una mujer descubre que una plataforma de streaming, StreamBerry, ha convertido su vida y sus secretos en una serie dramática protagonizada por Salma Hayek. Pero esto es sólo la punta del iceberg, el objetivo de la compañía es lanzar contenido único y personalizado para cada uno de sus usuarios y así lograr una identificación plena.

Además de la intromisión en la vida privada y en la intimidad de las personas, el dilema que le presenta a los usuarios, no a la compañía que está fasinada con su nuevo lanzamiento, es que estas historias adoptan la perspectiva más ruin que ellos mismo tiene de su existencia, lo cual los lleva a un juicio constante sobre ellos mismos volviéndolos aún más miserables. En la serie una periodista le pregunta a la CEO de StreamBerry por qué horrible, por qué prvilegiar esta mirada negativa, a lo que la CEO responde, sin sonrojarse, que esta mirada es más adictiva. A confesión de parte, relevamiento de pruebas.

“Hicimos estudios con contenidos más edificantes, pero estos no le gustaron a los sujetos de prueba. No armonizaban con su visión neurótica de sí mismos. Descubrimos que si nos enfocamos en sus momentos de debilidad, egoísmo o cobardía sus miedos más profundis salen a flote y los inducen a un estado de horror hipnotizante. Y eso engancha al público. Literalmente, no pueden dejar de mirar”.