La tenista rosarina Nadia Podoroska vivió este domingo por la tarde uno de los mejores

momentos de su carrera tras derrotar en la final de los Juegos Panamericanos de

Lima 2019 a la estadounidense Carolina Dolehide y quedarse con la medalla de oro.

Podoroska, número 287 del ranking mundial, superó en el court central del estadio

de Lima a Dolehide por un 2-6, 6-3, 7-6 (5) en una gran partido que duró dos horas y

14 minutos y aseguró su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020

Pero la presea de Podoroska no fue la única que obtuvo el equipo argentino en

Lima, Guido Andreozzi se quedó con el bronce tras derrotar a su compatriota

Facundo Bagnis, otro de los representantes locales por 6-4 y 7-5. El sábado a la

noche, Bagnis y Andreozzi también habían obtenido la medalla de plata en dobles.

El equipo argentino de varones contó con un capitán de lujo, el ex tenista Eduardo

Schwank, mientras que el de mujeres estuvo a cargo de otras de las grandes

jugadoras que dio el país, Mercedes Paz. La nómina de representantes del plantel

albicelestes la completaron Francisco Cerúndolo, Victoria Bosio y Catalina Pella.

"Todavía no lo puedo creer, el partido fue muy complicado para mi. No me sentí cómoda en ningún momento", afirmó Nadia, tras el complicado triunfo en el Lawn Tenis de la capital peruana. "Traté siempre mantenerme en la estrategia, jugar con lo que tenía y luchar cada punto. Al final se dio", agregó.

"Estaba muy emocionada al final, es la primera vez que juego con tanto público y a mi favor. Pude manejar las sensaciones y creo que crecí en parte por eso", señaló la rosarina, que ahora deberá permanecer entre las 300 mejores del ranking de la WTA para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.