El frío se instaló. Ya está, no hay vuelta atrás. El team invierno festeja entre sus lanas que el frío penetra y corta manos y rostros. Cada cuál con sus gustos, ¿no? En fin. Se trata de un martes en que el viento sur seguirá presente como hizo todo el lunes, entre ráfagas heladas.

Se sentirá sobre todo por la mañana. En el arranque del día había apenas 5 grados de térmica. Un tornillo bárbaro. Campera, bufanda para no aspirar el aire frío y gorro también ya que está. Encima el sol no ganará mucho cielo y no alcanzará a calentar el ambiente. Apenas 16 de máxima. El miércoles será igual