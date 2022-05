El intendente de un pequeño pueblo entrerriano, Gilbert, cerca de Gualeguaychú, es blanco de denuncias de al menos tres empleadas municipales que afirman haber sido objeto de abuso sexual por parte del funcionario. El escándalo cobra difusión en las últimas horas, cuando el Partido Justicialista de Gualeguaychú, la Red de Concejalas del PJ de Entre Ríos, y el Concejo Deliberante de Gilbert solicitaron la renuncia o licencia del intendente Ángel Fabián

El pueblo de Gilbert se encuentra a 75 kilómetros de Gualeguaychú. La fiscal a cargo de la investigación, Martina Cedrés, precisó que, además de esas causas, Constantino también está acusado de exhibicionismo a otra mujer -aunque en este caso no se pudo iniciar una causa judicial- y golpeó a otro empleado municipal, por lo que se le inició un proceso por lesiones leves.

En agosto del año pasado, ya en marcha la causa por presunto abuso sexual, Constantino fue detenido luego de violar medidas de restricción, aunque continúa trabajando en la Municipalidad, lugar donde ocurrieron los hechos.

El PJ de Gualeguaychú reclamó que el intendente se tome licencia de su cargo para así tener "condiciones de mayor igualdad ante la Justicia", a la que solicitaron "determinar con la mayor celeridad posible, su responsabilidad" en los abusos denunciados.

"Militamos políticas de género que cuiden, respeten y no revictimicen mujeres y diversidades", apuntaron desde el justicialismo, y consideraron "imperioso garantizar la tranquilidad de las víctimas, su cuidado, y el respeto de su dignidad e integridad".



A fines de abril, el Concejo Deliberante de Gilbert instó a que tome licencia de su cargo hasta, al menos, que se resuelva su situación judicial.



Con 4 votos a favor y 3 en contra, los concejales tomaron la decisión mientras se realizaba una manifestación con carteles y cánticos que reclamaban justicia y acompañamiento a las víctimas.



En tanto, la Red de Concejalas Justicialistas de Entre Ríos también enfatizó que es "imperioso el alejamiento de sus funciones" como intendente de Gilbert para "garantizar el normal desarrollo del proceso judicial".



El pedido se realiza porque "se ve involucrado un referente que ostenta el máximo poder político e institucional de esa comunidad", aseguraron las ediles.



"No podemos permitirnos que hechos como éstos se vuelvan simples anécdotas", reclamaron las concejalas entrerrianas, y exigieron que se respalde a quienes han sido vulneradas y se respeten "derechos tan íntegros como la dignidad y la vida".



En diálogo con Télam, la fiscal señaló que el intendente "debe permanecer en su domicilio en el horario nocturno, y en el horario diurno puede ir a trabajar al Municipio".



Tampoco puede "acercarse ni tener contacto con la víctima, ni su domicilio, ni sus padres, que era la medida del principio pero que violó y que por eso fue detenido" en agosto del 2021, agregó.



Además de las denuncias que derivaron en la investigación judicial, otra mujer declaró que en el pasado el intendente le exhibió su órgano sexual, pero "lamentablemente no llega a ser ni delito de exhibición obscena ni abuso sexual", recordó, aunque será tenido en cuenta "como testimonio" en estas causas.



Constantino también afrontará otra causa por lesiones leves, luego de haber golpeado a otro trabajador municipal.



"Esto nos da un panorama de su personalidad y de su forma de manejarse con las mujeres: con conductas sexuales sucesivas, intimidación, y acoso, porque cuando ha tenido la oportunidad con sus compañeras las ha tocado", indicó Cedrés a la agencia Télam.



En el marco de la ley nacional y provincial de violencia laboral y de violencia de género, la fiscal logró obtener el testimonio de seis personas.



En ese sentido, Cedrés afirmó que logró "desarticular la situación de miedo, porque trabajan en el Municipio".