Varias organizaciones rosarinas dieron a conocer el caso de una joven que desde este martes transita un juicio por el intento de robo de una bicicleta, que no llegó a consumar. Esta semana se conocerá la sentencia y la acusada podría recibir hasta cinco años de prisión efectiva.

“Repudiamos el exceso de punitivismo dirigido hacia Natalí, una mujer en extrema situación de vulnerabilidad, madre de 7 hijes, que fue detenida por la tentativa de robo de una bicicleta y que hoy comienza a afrontar un juicio oral y público en donde el Ministerio Público de la Acusación le pide una pena unificada de cinco años de prisión, sin hacer ninguna mirada sobre su contexto social, su desigualdad histórica y sin siquiera reparar en todas las ausencias de políticas públicas, en todas esas deudas que el Estado tiene con ella, que hicieron y hacen que Natalí viva una vida injusta, y que la única respuesta estatal que ha encontrado siempre es a través del poder punitivo que nunca deja de ser violento”, reza la declaración de una carta que circuló desde la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas de la ciudad.

Bernardette Blua, abogada e integrante de la Asociación Pensamiento Penal, es una de las letradas que busca la figura del Amicus Curiae para la joven, para que se contemple su contexto de vulnerabilidad. En diálogo con Sí 98.9, recordó que “la bicicleta estaba estacionada en la vía pública en la peatonal San Martín, y el dueño vio cómo ella se la llevaba, y llegó a detener a la joven en su cometido. Al agarrarla la tomó de la ropa. Ella le dijo ‘ya tenés tu bicicleta, déjame irme’ y él le dijo ‘ya está, vos te lo buscaste, cagate mami’. Eso él mismo lo declaró en la Fiscalía, aunque veremos si ahora lo dice cuando atestigüe en el juicio”.

Blua recordó que el fiscal Gaston Ávila pidió cinco años porque busca unificarlo con una condena condicional por un robo anterior, sobre el cual apreció: “Pedir dos años de prisión por un hecho que no llegó a concretarse es irrisorio. Son muchos recursos puestos para un intento de robo: fiscal, empleados de la OGJ, la defensa pública, cuando en la ciudad hay asesinatos todos los días”.

En tanto la abogada hizo hincapié en que la vida de Natalí transcurre en un contexto vulnerable: “De chica ella vivió en el Hogar del Huérfano, y desde ahí pasó a la calle en un estado de grave vulnerabilidad. Tiene siete hijos, que están a cargo de abuelas de la familia porque ella no puede, y como sucede siempre en estos casos son familias monoparentales donde solo están las mujeres”.

La abogada además precisó que para no llegar a tener que atravesar un juicio Natalí ofreció 1500 pesos “en concepto de reparación del daño que pudo haber sufrido el denunciante, que no fue daño material, por la molestia por el hurto. Ella trató pero no lo consiguió tampoco en ningún abreviado, y se encuentra cumpliendo preventiva desde hace un año en la Unidad 5 (la cárcel de mujeres)”.

Para las organizaciones “es una condena desproporcionada desde donde se lo analice. Si se piensa que el policía Chocobar por matar a un joven por la espalda tuvo una condena menor. Los delitos contra la propiedad parecieran ser más importantes que los delitos contra la vida de las personas. Observo que los recursos en Rosario se utilizan para investigar cuando hay un muerto por día y la violencia es ilógica”.

Escuchá la entrevista con la abogada Bernardette Blua: