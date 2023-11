Bajo la consigna “Ni una muerte indiferente” y en el marco del Día internacional contra la violencia hacia las mujeres (que se conmemoró el pasado sábado), el colectivo Mujeres de Negro Rosario realizó este lunes una intervención urbana en la explanada de los Tribunales Provinciales para visibilizar los femicidios y travesticidios ocurridos este año en todo el país.

“Hace ya diez años que hacemos estas actividades y quisieramos no hacerlas mas, que esto no se tenga que repetir. pero desgraciadamente algo está fallando porque las cifras de femicidios no bajan. Lo hacemos acá porque estamos interpelando a la Justicia, las medidas cautelares no se cumplen y hay mucha impunidad”, señaló en Si989 Marta Pérez, integrante del Colectivo.

Y agregó: “ Todos los años se produce un genocidio de mujeres. Hay gente que pasa y se queda asombrada. Porque decir 237 femicidios es un número frío, pero cuando le das cuerpo a estas mujeres impacta en la ciudadania, y eso es lo que nosotras buscamos”.

"Hay mujeres que tienen más de 10 denuncias por incumplimiento de perimetrales. Sabemos que un violento no va a hacerle caso a un papelito entonces necesitamos que la Justicia actue con más fuerza", cerró Pérez.

Sobre el colectivo

Mujeres de Negro es un movimiento internacional que nació en Jerusalén en 1987, cuando un grupo de mujeres israelitas y palestinas decidieron salir vestidas de negro y en silencio para protestar contra la ocupación israelí de los territorios palestinos. Desde ese día se manifiestan todos los viernes una hora.

La red reúne a las mujeres de todos los países de la ex Yugoslavia, Europa, EEUU, América Latina, Asia y África. Como parte de la misma, Mujeres de Negro Rosario trabaja y ha trabajado situadamente desde 2012 visibilizando los femicidios, los travesticidios y las muertes por abortos clandestinos integrando también la Red de Mujeres del Noroeste de la ciudad.

Su primera intervención fue en la esquina de Córdoba y Moreno el 5 de abril de 2012. En tanto, en su documento de presentación la agrupación señala: “Nos manifestamos públicamente (generalmente en plazas) contra la violencia, con una imagen común:

DE NEGRO: en señal de duelo, para ser más visibles; EN SILENCIO: porque faltan palabras para poder explicar todos los horrores que sufren las mujeres en el mundo y en denuncia por la ausencia de voz de las mujeres en la historia”.