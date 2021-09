Eran las cinco de la tarde y la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo comenzó a girar, este jueves con los carteles que dicen “Justicia por Paula Perassi”, en la semana que conmemora los 10 años de su desaparición. La emoción a flor de piel se sentía en esa identificación que se generaba entre Madres, HIJOS y Nietas y Nietos de Desaparecidos con Alberto, el padre de la joven sanlorencina desaparecida en democracia.

La ronda giró múltiples veces, y en el camino fue creciendo, con otros carteles que rezaban "Sin Paula no hay Nunca Más”, y padres con niños pequeños que preguntaban cosas, como Sofía a su mamá Valeria si “la van a encontrar a Paula cuando sea viejita”, porque cuesta comprender una desaparición de una persona que probablemente no siga con vida en plena democracia.

“Hace mucho tiempo un grupo de madres en absoluta soledad empezaron a reclamar por sus hijos, y desde acá reclamaron por Memoria, Verdad y Justicia. Así que este es el lugar apropiado porque Alberto y Alicia, quiénes mas que nosotros para entender su lucha y dolor, ya que hace más de 40 años transitamos esta búsqueda, que suma a la pérdida la incertidumbre de qué pasó, cómo fue, dónde está nuestro familiar”, fueron las palabras de la viuda de un desaparecido y militante histórica de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Viviana Della Siega.

Luego analizó que el Cordón Industrial, donde se encuentra San Lorenzo, tiene "estructuras de poder en las instituciones que permanece desde la época de la Dictadura, y por eso un empresario de allá puede pedir ayuda a la policía para desaparecer a alguien". Antes de darle la palabra a Alberto Perassi dijo: "Desde esta plaza les damos un abrazo solidario y deseamos que encuentren las respuestas que están esperando".

El atardecer colaba los últimos rayos de sol, y frente a un semicírculo lleno de carteles y personas en absoluto silencio, el padre de Paula dijo: "Me dio escalofríos saber que lo que pasó con Paula fue una copia fiel a lo que vivieron con los 30 mil desaparecidos, aunque ellos no fueron en democracia y lo de Paula sí".

Recordó que su meta es "saber qué pasó con Paula para explicarle a mis nietos, y toda esa gente que hoy sigue libre hasta ahora nos lo están negando", aunque también destacó que "toda la sociedad quiere saber, porque cualquiera pudo haber sido Paula".

Aseguró que en San Lorenzo "hay una banda que es capaz de hacer desaparecer a una persona sin dejar rastros y sigue hasta hoy lamentablemente. Se llegó a un juicio porque en pleno enero de 2013 fuimos con mis abogados a pedirle ayuda al procurador de la Corte Jorge Barraguirre, el hombre que llevó la causa a la Justicia en Rosario. Allá lo hubiesen sepultado porque esa era la intención de la policía y el poder judicial y político".

Continuó recordando que actualmente "hay dos personas presas, pero quedan siete afuera que son los que hicieron desaparecer a Paula, dos personas no pueden hacerlo. Pero yo nunca busqué meter preso a nadie, solo quiero que me digan dónde están los huesos de Paula. Más allá del esfuerzo que hacemos nosotros, lo que tienen que hacer que se sepa algo están escondidos, no dicen nada hasta hoy".

Finalmente con su fortaleza que no deja de sorprender a 10 años de lucha aseveró: "No pierdo la esperanza, porque mis abogados me dijeron que el día que me pare en el camino ellos siguen con mis nietos hasta que Paula aparezca".