El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, desmintió categóricamente la información difundida desde medios de Capital Federal sobre que la Lotería de Santa Fe contrató a la estrella televisiva Susana Giménez para una campaña publicitaria por la exorbitante cifra de cinco millones de dólares.

En esa línea, desde el organismo apuntaron contra “periodistas y dirigentes gremiales” que difundieron la noticia y aseguraron que las denuncias de la Provincia contra el juego clandestino podría ser un posible origen para una operación mediático.

Consultado sobre el tema, Pullaro señaló este viernes que “claramente fue una noticia falsa”, y que “la provincia de Santa Fe no tiene ningún contrato con Susana Giménez”.

En ese sentido, aseguró que la Lotería tiene, en realidad, un acuerdo con el canal Telefe (por un monto mucho menor al enunciado), y que es el medio quien tiene un contrato con la diva, y por ello se utilizó su imagen para las publicidades.

El mandatario provincial incluso fue más allá y apuntó contra quienes difundieron esas informaciones: “Quiero ser muy claro, preocupa que sindicalistas suban esta noticia y le mientan descaradamente a la sociedad, que intenten mentir o tergiversar, como lo hacen frecuentemente, para intentar subirse a otra discusión, que es la discusión paritaria. Duele y molesta”.

Uno de los apuntados por el Gobierno es el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, a quien mencionan puntualmente en el comunicado publicado por la Lotería para desmentir la información.

“En estos últimos días, la Lotería de Santa Fe, ha sido víctima de una campaña difamatoria llevada adelante por algunos periodistas y por ciertos dirigentes gremiales, como es el caso del secretario de Sadop Rosario, donde aseguran que hemos pagado la suma de 5 millones de dólares para que Susana Giménez sea la cara del sorteo extraordinario de Quini 6”, comenzaron en el mensaje titulado “Fake News: Lotería no tiene contrato con Susana Giménez”.

En este escrito, desde el organismo administrador del Quini 6 negaron acuerdo alguno con la actriz, y aclaran que solo han “contratado pauta publicitaria nacional con Telefe a través de la productora responsable de comercializar su contenido (Telinfor SA), donde el canal en virtud de la inversión se hizo cargo de la realización”.

“Es decir, por la contratación de la publicidad en el canal -que como todos podrán ver en estos días se realiza en tanda comercial y en PNT en los distintos programas del canal-, se acordó que ellos realizaban los servicios del comercial, incluyendo a la figura e incluso nos autoriza a hacer uso de la imagen y de todos los componentes que integran la campaña ‘Quini 6 - 3.000 Millones’, para su utilización en otros medios televisivos, radiales, vía pública, gráficos o digitales. Es el mismo procedimiento que se viene realizando desde hace dos años con excelentes resultados para el organismo”, explicaron.

Además, recordaron que si bien el Quini 6 es administrado por Lotería de Santa Fe, “la integran las 23 provincias como entes adherentes, que cada 2 años elige a 5 representantes titulares y 2 suplentes para la conformación de la denominada Comisión Especial de Entes Adherentes a Quini 6, que justamente decide entre otros, pozos, premios especiales, fechas de sorteos y modalidades de publicidad y contratación para que el producto sea conocido y publicitado en todo el país”.

“Por todo lo expuesto, y ante las acusaciones falsas e infundadas, desde Lotería de Santa Fe no podemos más que aclarar la situación. Los montos que se hablan son irrisorios, imposibles incluso cuando son más que el doble de los que tiene presupuestados Quini 6 para publicidad en todas las provincias durante todo el año”, sostuvieron, para luego continuar: “Es lamentable la divulgación de una información falsa con total liviandad, que nos daña no solo como institución sino a nuestro producto que es reconocido a nivel nacional y se posiciona como el más vendido de país, situación que no aceptaremos de ninguna manera y evaluaremos las acciones judiciales en caso de corresponder”.

Finalmente, remarcaron que la Lotería es un organismo descentralizado, y apuntaron a las denuncias contra el juego clandestino como un posible origen para una operación mediática: “Es probable que la denuncias que hemos realizado para combatir el juego clandestino, principalmente sitios de apuestas online que captan jóvenes de todas las edades estén detrás de estas mentiras, pero seguiremos trabajando para que Lotería aporte cada vez más a la acción social y combatiendo el juego clandestino”.