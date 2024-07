El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, opinó este lunes sobre la negativa de Ángel Di María de volver a jugar en Rosario Central este 2024 al sentir que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad para su estadía en la ciudad.

Luego de que el presidente ‘canalla’, Gonzalo Belloso, y el del Benfica portugués, Ruí Costa, confirmaran que el jugador continuará su carrera en el país luso por las amenazas que recibió su familia y por motivos de seguridad, Pullaro fue consultado este lunes al respecto de estas garantías.

Por un lado, si bien reconoció que son decisiones personales difíciles y que se deben respetar, también sostuvo que, en caso de aceptar y cumplir con los protocolos de seguridad dictados, la integridad de las figuras públicas está resguardada en la provincia.

“Es una pregunta difícil. Si están las condiciones y si se aceptan los protocolos, todas las personas que son funcionarios públicos o que tienen alta visibilidad tienen los resguardos suficientes y tienen las condiciones de seguridad, pero vos tenés que aceptar un protocolo que significa un cambio de vida. No es la misma vida que vas a tener si sos una persona conocida y que puede ser víctima de tensión de diferentes grupos -en este caso hinchadas de fútbol- o si sos un funcionario público”, señaló Pullaro en diálogo con la prensa.

En ese sentido, el mandatario provincial destacó que su gestión tiene “los parámetros de violencia más bajos de los últimos 15 años en Rosario”, y desmintió que desde Central le hayan pedido un operativo especial: “Desde el club en un momento me habían pedido que me comunique con él, pero dije que no me correspondía que yo me tuviera que comunicar. Nosotros trabajamos para que toda la sociedad pueda vivir mejor, no solo quienes tenemos exposición pública”.

El gobernador santafesino, además, remarcó que “hay hechos (como las amenazas) que no se pueden prevenir en ningún lugar del mundo”, pero que sí pueden garantizar que si “hay hechos, se van a esclarecer y los responsables van a pagar con cárcel”.

“Que una persona, un grupo criminal o un grupo de fútbol haga una amenaza sobre alguien es algo muy difícil de prevenirlo, y fijémonos lo que ha sucedido en Estados Unidos, en Rusia, en Madrid o en Israel hace poco tiempo. Ahora, lo que ha sucedido en Santa Fe en los últimos siete meses es que todos estos hechos de amenazas y amedrentamiento fueron esclarecidos, porque el Gobierno y la Fiscalía trabajó para que eso suceda. No hay más impunidad”, dijo.

Finalmente, Pullaro aclaró que “es una decisión de él (Di María) y de su familia” y que la respeta, y volvió a destacar: “A veces las personas públicas sabemos que nuestra vida no es una vida normal y que tenemos que perder márgenes de libertad y cualquiera podemos ser amenazados, pero también sabemos que si cumplimos los protocolos de seguridad que establece el Ministerio de Seguridad o quien esté a cargo de la custodia de una persona pública, nuestras condiciones de resguardo y de seguridad van a estar cumplimentadas”.

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, confirmó esta mañana que ‘Fideo’ tomó la decisión de rechazar el ofrecimiento del club de Arroyito, ya que no sentía que la seguridad de él y de su familia estuviera garantizada.

A raíz de esto, extenderá su contrato en Benfica y seguirá jugando en el fútbol portugués, al menos hasta 2025.