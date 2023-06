El delantero de Lanús, Lautaro Acosta, fue denunciado este miércoles por violencia de género por su pareja, Ludmila Isabella, en el Juzgado de Familia N°10 de Lomas de Zamora.

El e xfutbolista de Boca, quien también recibió una denuncia en el 2019, fue calificado por su novia y madre de su hijo, Benito, de cuatro años, como "un violento fuera y dentro de la cancha".

"Sufrí violencia física, psicológica y económica, de lo peor que se pueden imaginar. Tengo fotos y audios para demostrarlo. Le hice dos denuncias, una en 2019 y otra hace unos días", señaló Ludmila en sus redes sociales.

"Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca. Me decía que si yo hacía o decía algo me iba a matar a mi y a mi familia", apuntó la mujer.

Además, en su descargo, la chica continuó: "Sólo puedo decir que es el padre de mi hijo y jugador de fútbol del Club Atlético Lanús. Por favor pido ayuda y que esto no vuelva a pasar más. Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es, es violento hasta en la cancha. Lo demuestra en cada partido".

El descargo se debió a la falta de medidas tomadas por parte del juzgado competente, que todavía no dictaminó una medida cautelar en relación al tema.

"La pasé estando embarazada, es lo que más me duele y lo que más cuesta sanar. Tengo pesadillas de todos los hechos violentos que padecí", contó en el cierre del comunicado en referencia al maltrato físico y psicológico de parte de Acosta en el 2019.

Ante esta situación el club Lanús, donde se eleva una estatua del futbolista, emitió un comunicado que cuenta con el siguiente contenido: "En virtud de los hechos de público conocimiento y tras haber recibido una denuncia a través de nuestro departamento de Género y Diversidad, Hemos decidido activar el protocolo institucional tal cual se indica en su artículo número 7".

"De este modo quedamos a disposición de la denunciante y de la Justicia, ratificando nuestro compromiso en la lucha contra toda situación de violencia", cerró el texto,