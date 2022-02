A principio de año, cuando Josef Fares, un director de cine, diseñador de juegos, desarrollador y fundador de los estudios Hazelights, lanzó su juego "It Takes Two", estaba tan convencido de que era tan bueno, que ofreció 1.000 dólares al que demuestre que se habia aburrido al jugarlo.

Se trata de un juego de aventuras que se juega de a dos y que exige tener la mejor comunicación entre ambos jugadores. Según Fares, su objetivo era querer reactivar la sensación en el jugador de no saber lo que vendrá después, y no sabemos si fue por haber logrado su objetivo, pero el juego se llevó los galardones por "Mejor Juego del Año" y "Mejor Juego Multijugadores".

Y Josef no se equivocaba, porque luego de cerrar el 2021 con reconocimientos similares, ahora se ha dado a conocer que el videojuego contará con una adaptación para el cine y la televisión. a cargo de dj2 Entertainment, los productores de la película de Sonic.

Al respecto de la adaptación Josef Fares, dijo que “dado que tiene una narrativa fuerte con muchos personajes locos y momentos de acción cooperativa igual de locos, el potencial es enorme para una gran adaptación al cine o la televisión”.

It Takes Two se lanzó en 2021 y se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC. Aunque todavía no hay fecha de estreno para su adaptación, ya está todo en marcha para que sea una realidad.