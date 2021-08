Después de haber estado unos meses de gira por México, España y Colombia, L-Gante volvió a Argentina y ya fue noticia otra vez por todo lo que generó por las calles de Buenos Aires.

Después de hacer la cuarentena en un hotel por haber venido del exterior, el creador de la cumbia 420 volvió a General Rodríguez, su localidad natal, y se armó terrible caravana de autos y motos con millas de personas para acompañarlo de regreso a su casa.

El artista de 21 años mostró toda la bienvenida en por Instagram, que tuvo picos de 30 mil personas viéndolo en vivo y en el que se mostró muy emocionado al borde del llanto por el cariño de la gente.

Al llegar al barrio Malvinas Argentinas lo esperaba un escenario lleno de gente, cantó unas canciones y les dedicó unas palabras a toda la gente que lo había estado esperando.

"Recién llegamos al barrio, la verdad, ni me imaginaba esto. Una locura. Me siento el Diego. Compartir esta felicidad con los que valoro, con mis vecinos, con mi albañil, estamos todos juntos acá. Es la alegría de todos. Todo esto me llena el alma ", dijo Elián claramente emocionado.