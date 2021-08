Que las cosas entre L-Gante y Zaramay estaban bastante podridas no es ninguna novedad. En varias oportunidades el autodenominado "Jefe del Malianteo" habló despectivamente de L-Gante y el beef entre ambos era constante en historias y vivos de Instagram.

Pero ahora L-Gante estrenó la segunda versión de su canción "Malianteo 420" en el que deja algunos mensajes muy directos y no desaprovecha oportunidad para picar aún más la relación entre ambos artistas.

A mitad de canción Elian canta: "Sin fantasmear, para eso te lo dejo a Zaramay que se hace el chorro y está zarpado en botón. No te hagas el tumbero, si no salís del buzón. No hagas cartel con los juguetes que después tu mamá llora. ¿Enserio tenés 27? Eso me da vergüenza ajena ".

Ese parece ser el puntapié inicial de una larga seguidilla de mensajes para Zaramay con barras como "si en tu barrio no te quieren, ¿de qué mafia estas hablando?", "Aflojale al GTA y deja la ciencia ficción si te fuiste de Argentina por no soportar la presión ", lo trata de" jefe de lo fantasmas y gato de los mandados ", habla mal de su manager, le recuerda su estadía en la cárcel luego de posar con armas junto a integrantes de la banda de Los Monos (" afuera te haces el mafioso y adentro vivías llorando ") y lo remata con" estas emigrado por contarla de mafioso, cuando lo tienen de ahijado ".

Este tema abre un nuevo capítulo en la carne entre ambos, que va a seguir trayendo más temas con mensajes cruzados, ya que seguramente Zaramay no se va a quedar callado y va a contestar con nuevas barras y rimas dedicadas a su enemigo declarado.

Minutos después del estreno de la canción L-Gante dijo en sus historias: "Lo que hago, lo jugando porque la verdad que ni cabida. Es más, esto le sirve más a los demás", haciendo referencia a enroscarse en un beef innecesario para su carrera.