A dos meses y medio para el inicio de los Juegos Olímpicos de París, el deporte argentino sufre el brutal recorte presupuestario impuesto por la Secretaría de Deportes a cargo de Julio Garro. Ante este panorama, Laura Martinel y Paula Pareto decidieron renunciar a sus becas para poder financiar a otros atletas.

Martinel es la Directora Técnica Nacional de la Confederación Argentina de Judo y es la histórica entrenadora de la Peque, bronce en Beijing 2008 y oro en Río de Janeiro 2016, que actualmente está a cargo de las selecciones juveniles sub 13, sub 15 y sub 18.

“Estamos en un momento complicado porque es la renovación de las becas y resulta que quieren hacer un recorte tremendo en la cantidad de becarios”, explicó Martinel a TyC Sports y sumó: “Tenemos 18 becarios, pero se le ha pedido a la Confederación Argentina de Judo que solamente queden 4. Pone en riesgo nuestro deporte porque necesitamos tener una masa activa de deportistas entrenando y obviamente, los entrenadores”.

"Pensando cómo hacer para poder retener la mayor cantidad de becarios posibles es que decidí ceder, renunciar a mi beca de la Secretaría de Deportes para que haya más financiamiento para más atletas", anunció la Head Coach argentina.

Martinel dio detalles de los montos que se quieren recortar: "Los 18 becarios que solo tienen beca de Secretaría de Deportes suman 2 millones de pesos por mes. Y en total hay 34, son 16 los que tienen doble beca. Estamos hablando de 375, 400 mil pesos por atleta por mes".

En tanto, Pareto también confirmó su decisión de renunciar a la beca: “Es durísimo porque de 18 a 4 es un número que es muy difícil de manejar, es muy difícil hablarlo con los chicos. Hay muchos chicos que están viviendo en Buenos Aires pagando alquileres y cosas que ya les cuesta un montón y decirles de un día para el otro que van a tener una entrada menos es duro”, sostuvo.

Y siguió: “Por eso tomé la misma decisión que tomó Laura, por lo menos si sirve de algo aportar de nuestro lado la parte económica cediendo la beca nuestra para poder apoyar ahí. Es el equipo que armamos en el judo y es así 'hoy por tí, mañana por mí'. Pero más allá de eso, creo que se tiene que rever porque es insostenible”.

“Es difícil, la verdad es que lo único que puedo decir es que a mí me da mucha tristeza que pase esto, que por lo menos los chicos de judo puedan seguir entrenando y compitiendo”, cerró la Peque.