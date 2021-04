"El club de los 27" es un grupo integrado por músicos legendarios que fallecieron a los 27 años de edad. Si, aunque no lo creas son varios los artistas que por distintas razones corrieron con esa suerte a esa edad: Kurt Cobain, Jim Morrison, Sid Vicious, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jannis Joplin, Brian Jones y hasta Rodrigo.

Pero por suerte la tristeza de pensar que nunca más escucharemos nuevas canciones de estos artistas ya no es un problema, porque una organización llamada "Toronto Over The Bridge" trajo a la vida nuevas versiones de estos músicos legendarios con un software de inteligencia artificial.

Drowned in the Sun - Lost Tapes of the 27 Club

De esta manera se identificó la música de estos artistas y se generaron nuevas composiciones y letras para dar un mensaje positivo que sirvan de apoyo sobre la salud mental.

Por el momento solo Jimi Hendrix, The Doors, Amy Winehouse y Nirvana tienen sus "nuevas canciones" publicadas en el canal de YouTube de Lost Tapes of the 27 Club, y aunque todavía quedan varios artistas de ese grupo por reversionar, estas primeras versiones sorprenden a la primer escucha. Podes escuchar más versiones, haciendo click acá.