Daddy Yankee, una de las estrellas del reggaetón a nivel mundial, sorprendió a sus seguirdores con un anunció inesperado. El músico afirmó su retiro, y el fin de su carrera artística, para tomar un nuevo camino en su vida: se dedicará a la prédica evangelista.

"Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito", expresó el artista, urante su último show de despedida en Puerto Rico.

En ese sentido continuó: "Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar; trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo, y les tengo que confesar que esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo, me pude dar cuenta de que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él".

Por último, agradeció y destacó todo lo que vivó a lo largo de su carrera musical y reafirmó su decisión de tomar otro camino: "Pude recorrer el mundo, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, por eso esta noche reconozco y no me arrepiento en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él", concluyó Daddy Yankee.