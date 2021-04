Cuestionar o poner en tela de juicio lo que hacen los artistas nuevos y jóvenes, es algo que pasó con casi todos los géneros musicales a lo largo de la historia. Y como actualmente todas las miradas están centradas en L-Gante, ahora le tocó a el.

El músico bonaerense que actualmente esta transitando su tercer semana consecutiva en el primer puesto del ranking Billboard, habilitó la opción para que el público le haga preguntas en sus historias de Instagram. Se le preguntó por su equipo de fútbol preferido, por posibles colaboraciones y sobre qué lo hacía feliz.

Pero hubo una pregunta en particular que sirvió para que el músico pudiera aclararle las cosas a todos los que le critican sus letras. El mensaje decía: "La música es enseñanza, que enseñan tus letras? No le encuentro sentido a ninguna!", y fiel a su estilo L-Gante despejó las dudas sin vueltas: "Yo no enseño nada amigo, no soy maestro, si queres aprender andá a la escuela!. Yo canto anécdotas, ocasiones, logros, errores y muchas cosas más que vivo al día a día. Quizá te sirva! Y sino me chupa un huevo". Corta.