Más allá de lo que a uno le pueda gustar o no, a la hora de hablar de música de películas siempre es mejor hablar con los que saben del tema, por eso los chicos de #SopaChina en Si 98.9 hablaron con Germán Tello, un rosarino radicado en España hace un año y medio, y que trabaja como productor y compositor de música para cine.

Germán comenzó a los cinco años a estudiar piano en Rosario, pero fue recién a los quince y después de una lesión que lo obligó a pasar más tiempo adentro de su casa, que comenzó a grabarse de manera casera ya experimentar con la música instrumental.

"La música instrumental me gustaba mucho pero a la vez no sabía qué hacer con ella. Tenía muchas cosas compuestas pero pensaba: ¿y ahora qué hago ?. pero no tenía ni idea de como meterme en ese mundo ", contó Germán.

La Foquita: El 10 de la calle - Trailer Oficial (Lfante Films)

Y si, dedicarse a hacer música para películas no es precisamente un trabajo convencional y el mundo del cine puede parecer un ámbito un poco lejano, pero Germán le encontró la vuelta rápidamente: hizo flyers ofreciéndose como compositor de música para cine y los pegó en la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario, ya los tres días ya tenía su primer ofrecimiento para musicalizar un corto de uno de los alumnos de la escuela: "Después de esa vez me empezó a interesar la mezcla de la música y la imagen. Lo que puede lograr la música en una película. Si le sacas la música es totalmente otra cosa ".

Pero con el paso de los años Germán pasó de pegar avisos en escuelas de cine ofreciéndose como músico a su proyecto más reciente, el soundtrack de una serie documental sobre la Antártida que lo llevó a grabar con una orquesta de Austria de 57 músicos y que verán la luz en mayo.

Por último Germán evidente uno de los secretos de la composición y dejo entrever el desafío que significa a la hora de ponerle música a las películas: "Por más que la música sea hermosa y genial, si te distrae de la escena y te saca de la historia no termina siendo buena. Lo importante es que vos no pienses en la música. Una banda sonora está bien hecha cuando no te diste cuenta que estaba ".

Germán Tello - Music Composer - Reel

