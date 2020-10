Los que abandonaron las consolas y siguen eligiendo a la PC para jugar, este mes tendrán muchos juegos nuevos que llegan tanto de la mano de Steam, como de Microsoft Store y la tiendra de Blizzard.

Además de destacarse juegos que también llegan para consolas como Star Wars Squadrons o el FIFA 21, los usuarios de PC podrán reencontrarse con juegos que arrancaron como juegos de compu, como Leisure Suit Larry, Doom, Age of Empire 3 o World of Warcraft.

Acá va una lista de los juegos que vas a poder ir encontrando en Steam a lo largo de Octubre:

Star Wars: Squadrons (02/10) (también en Epic y Origin)

The Solitaire Conspiracy (06/10) (y Epic Games Store)

Adventures of Chris (08/10)

RIDE 4 (08/10)

The Uncertain: Light at the End (08/10)

The Solitaire Conspiracy - Announcement Trailer



Ben 10: Power Trip (09/10)

FIFA 21 (09/10) (y Origin)

The Survivalists (09/10)

Remothered: Broken Porcelain (13/10)

Unmemory (13/10)

Onee Chanbara Origin (14/10)

Partisans 1941 (14/10)

Vigil: The Longest Night (14/10)

Age of Empires III: Definitive Edition - Announce Trailer



Age of Empires III: Definitive Edition (15/10) (y Microsoft Store)

Alpaca Ball: Allstars (15/10)

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice (15/10)

Monster Truck Championship (15/10)

Noita (15/10)

Space Crew (15/10)

The Signifier (15/10)

Monster Truck Championship - Official Trailer | Gamescom 2020



9 Monkeys of Shaolin (16/10)

Crown Trick (16/10)

Amnesia: Rebirth (20/10) (y Epic Games Store)

DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 1 (20/10) (DLC)

HyperBrawl Tournament (20/10)

ScourgeBringer (21/10) (y Microsoft Store)

Asterix & Obelix XXL Romastered (22/10)

Transformers: Campo de Batalla (23/10)

World of Warcraft: Shadowlands Cinematic Trailer



Ghostrunner (27/10) (y Epic Games Store)

The Bluecoats North & South (27/10)

World of Warcraft: Shadowlands (27/10) (sólo en Blizzard Store)

Watch Dogs Legion (29/10) (sólo en Uplay y Epic Games Store)

¿Quién quiere ser millonario? (29/10)

Oniria Crimes (30/10)

The Dark Pictures: Little Hope (30/10)