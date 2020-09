Desde hace un tiempo las bandas sonoras de los juegos comenzaron a cobrar una relevancia que tal vez en otro momento no tenían. Aunque siempre hubo profesionales y músicos detrás de cada sonido y canción que se escuchaba de fondo en los videojuegos, tal vez no era en lo que más se hacía énfasis.

Con la llegada de juegos como el FIFA, Tony Hawk pro skater o The Last of Us, supieron darle una vuelta de tuerca y las bandas sonoras comenzaron a tener otra importancia a la hora de crear un juego, al punto de que cada nuevo lanzamiento para consola venga acompañado del anuncio de su banda de sonido para completar la experiencia.

Pero un emprendimiento argentino llevó un poco más allá el fetiche y la nostalgia retro, y creo increíbles colecciones en formato cassette con la música de juegos clásicos de distintas épocas.

Se llama "Micro Tapes Records" y de manera totalmente artesanal podes encontrar la música original de títulos como Mario Bros, Sonic, Megaman, Superstar Soccer, Comix Zone, Street Fighter o Mortal Kombat, todo pensado hasta el último detalle y listos para empezar a usar nuevamente la casetera.