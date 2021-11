Tal vez el nombre Jawed Karim no te suene para nada o si te lo cruzas por la calle sea una persona más del montón, pero Jawed es uno de los tres fundadores de YouTube y famoso por ser la primera persona en aparecer en un video de la plataforma.

Y aunque ahora es un empresario que siempre mantuvo un perfil bajo, salió con una crítica pública a Google por haber tomado la decisión de borrar el contador de "No Me Gusta" y predice que YouTube entrará en declive por haber hecho esto. Está re caliente.

“No existe un solo creador de YouTube que piense que eliminar los 'no me gusta' sea una buena idea. ¿Por qué haría YouTube este cambio que no gusta a nadie? Hay una razón, pero no es buena, y no se dará a conocer públicamente ", dijo Karim en el comunicado.

Y siguió: "La capacidad de identificar fácil y rápidamente el contenido inadecuado es una característica esencial en una plataforma de contenido generado por el usuario. Este proceso se llama" sabiduría de las multitudes "y si es interrumpido por la misma plataforma, esta entrará en decaer."

YouTube anunció la semana pasada que ocultaría el contador de 'no me gusta' para combatir los "ataques de dislikes", un tipo de acoso que ocurre especialmente en canales pequeños cuando los usuarios bombardean un vídeo de 'no me gusta' en una especie de lapidación en línea .

Con respecto a lo dicho por Jawed Karim , la compañía aseguró que el botón de "No Me Gusta" no sirve como herramienta para juzgar la calidad de un video y que su eliminación de la plataforma no tendrá un impacto notable en la audiencia.

¿Quién tendrá la razón en unos años? Hagan sus apuestas.