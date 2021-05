Mirá las primeras imagenes de la nueva serie de He-Man

Si los personajes de series y películas viejas no paran de volver, He-Man no podía faltar en este revival constante de la cultura pop, por eso Netflix y Kevin Smith se unieron y están preparando lo que va a ser "Master of the Universe: Revelación".

Será una historia pensada para un público más adulto (y que tal vez ya haya visto la serie original cuando era niño) y tendrá un terrible elenco de actores aportando sus voces para los personajes: Mark Hamill (Luke Skywalker en Star Wars) como Skeletor, Sarah Michelle Gellar (Buffy la Cazavampiros) como Teela, Alicia Silverstone (Batichica en Batman y Robin de 1997) como la Reina Marlena, y Chris Wood como He-Man.

La serie se estrenará este 23 de julio en Netflix y la historia situará a los personajes en una Eternia dividida luego de la batalla que He-Man y Skeletor tuvieron en la serie original de los '80, por lo que Teela tendrá un papel fundamental ya que será la encargada de reunir a los Guardianes de Grayskull y restaurar la paz en Eternia.

¡Mirá las primeras imagenes de la serie!