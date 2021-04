Este fin de semana los argentinos fueron testigos de un cruce totalmente impensado. El periodista deportivo Gustavo López criticó este viernes al streamer español Ibai Llanos, a partir de las entrevistas que le hizo el locutor español a los futbolistas argentinos Sergio Kun Agüero y Paulo Dybala, y se armó la polémica.

El joven tiene 26 años y se destaca por ser streamer y comentarista o locutor de eventos de eSports. Su canal de Twitch casi alcanza los seis millones de seguidores mientras que en Youtube ostenta una cifra similar. Su contenido en ambas plataformas varía entre el humor, los videojuegos y las entrevistas. Y no solo a deportistas como el Kun Agüero y Paulo Dybala o Gerard Piqué y Sergio Ramos, sino también a artistas como Nicki Nicole o Bizarrap.

“¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es?”, dijo López en su programa “Un buen momento”, de Radio La Red. “Falta que (Lionel) Messi hable con Ibai ahora. No sabe nada y encima los saca por teléfono al Kun Agüero y a Dybala, y a nosotros nos orinan arriba de un puente. Sos horrible”, siguió.

Tras la repercusión que tuvieron esos dichos, Llanos se refirió al tema y le respondió al periodista: "Gustavo López, la verdad, no te conozco. Desde aquí, un saludo a ti y a toda la radio argentina, honestamente no tengo nada en contra de ustedes, de hecho no conozco nada. Precisamente por estos videos es por los que probablemente Agüero y Dybala no quieran ir a sus programas, probablemente por este tipo de videos", comenzó Ibai en su canal de Twitch ante miles de viewers.

"Gustavo no estés tan ardido, si Dybala no quiere ir contigo, baja de nivel, no vayas a un delantero de la Juventus, ve a uno de tu nivel, entrevista a uno de la tercera división keniata, pregúntale. Déjame tranquilo a mi Gustavo. Lo siento, hablaré con Dybala para que hable contigo", ironizó.

Como si esto fuera poco, finalmente el creador de contenidos español salió en el aire de ESPN para charlar en vivo con el periodista deportivo. Como era de esperarse, Ibai se lució con varias respuestas ácidas que dejaron sin palabras a Gustavo López.