Si el prometido regreso de He-Man y los Thundercats todavía no logró emocionar tu corazón treintañero, tal vez con esta noticia finalmente se te piante un lagrimón: los SilverHawks (o "Halcones Galácticos") tendrán su revancha en la televisión casi 30 años después .

La productora The Nacelle Company (responsables de "The Toys That Made Us") anunció que revivirá al equipo futurista y espacial de los '80 en una nueva serie para Netflix.

Creados en 1985 y con 65 capítulos, SilverHawks llegó casi al mismo tiempo que ThunderCats y TigerShark, en una época donde se ha puesto de moda los equipos de héroes con atributos inspirados en animales.

Ahora Niño de Cobre, Cowboy y Monstruón van a volver a la pantalla chica para conquistar a los más chicos como ya lo supieron hacer, y esta vez también tendrán su propia colección de juguetes llamados "SilverHawks Ultimates" hechos por la compañía Super7. Así que por como pinta, tienen la intención de recuperar su trono de "héroes del espacio".