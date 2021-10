TikTok sigue demostrando que las ideas para hacer en videos cortitos nunca se acaba ni se limita a nada. No solo hay gente bailando, cantando, imitando voces o haciendo chistes, sino que casi cualquier idea se puede plasmar frente al celu.

Ahora es el modelo y estilista Wisdom Kaye quién está rompiendo en la red social china, modelando y mostrando distintas combinaciones de ropa a través de la red social. Tanto así que la revista especializada Vogue llegó a llamarlo como "el chico mejor vestido en TikTok" y lo que declaró "imprescindible" el año pasado.

Y en sus últimas publicaciones lograron combinar dos de sus pasiones: la moda y Marvel, y mostró varios conjuntos inspirados en los héroes y villanos del Universo Marvel. Se pueden ver outfits inspirados en Dr.Strange, Hulk, Iron Man y Spider-Man por el lado de los buenos, y Ultrón, Thanos, Mysterio y Red Skull por el lado de los villanos.

Como si semejante despliegue de creatividad no fue suficiente, los seguidores le reclamaron por Twitter no haber tenido en cuenta a Loki. Por lo que Wisdom tuvo que explicar que después de 3 horas probando distintos vestuarios, no hubo nada que lo convenciera. Será para la próxima.