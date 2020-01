Recomendaciones oficiales por el ataque de palometas en el río

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático confirmaron la presencia de palometas en el río en la zona de Rosario y alrededores, y solicitaron a la población no bañarse en zonas no habilitadas ó las que no cuenten con guardavidas preparados.

El pasado fin de semana se conoció que una mujer sufrió una mordedura en el talón de su pie derecho, cuando veraneaba en el Paso destilería, un canal detrás del puente Rosario-Victoria.

El subdirector de Recursos Naturales, Horacio Quinteros, presentó un informe donde precisó que los ataques fueron “en zonas afectadas por la bajante del río, el agua calma y con alta temperatura; hábitat propicio para estos peces”.

Destacó que estas situaciones son fenómenos naturales, y que “en ningún punto se debe a alteraciones eco sistémicas en el ambiente fluvial-ribereño”, a la vez que recordó la importancia de “no bañarse en zonas no habilitadas ni sin guardavidas preparados para accionar en situaciones como la mencionada”.

Algunas recomendaciones:

• Utilizar zonas donde existan guardavidas, respetar sus indicaciones y acudir a ellos en caso de ataques.

• En caso de sufrir una mordedura, desalojar la zona inmediatamente y recurrir a un centro médico para su atención.

• Evitar zonas de aguas quietas y de escasa profundidad, que en días de calor levantan temperatura fácilmente.

• No bañarse en playas cercanas a lugares donde los pescadores limpian sus presas o arrojan los restos de las carnadas utilizadas.

• No meterse al agua con lastimaduras.