Los taxistas decidieron un paro de 24 horas por el crimen del compañero

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El Sindicato de Peones de Taxis Rosario lanzó un paro desde las 10 de la mañana, por el crimen del chofer Gerónimo Escobar, ocurrido esta madrugada en Callao y Centeno. La medida de fuerza se extenderá hasta las 6 de mañana de este viernes 14.

Tras la muerte del taxista de 57 años, luego de permanecer internado en el Hospital de Emergencias Clemenete Álvarez (Heca), los choferes y titulares decidieron iniciar una jornada de duelo sin actividad laboral.

Por lo tanto, las calles de Rosario no tendrán a unidades del servicio público circulando hasta la madrugada de este viernes.

"Es una jornada de luto en acompañamiento a esta familia que hoy entra en desgracia y para que esto no se vuelva a repetir", afirmó el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario (SPT), Horacio Yannotti, en conferencia de prensa.

El representante gremial confirmó la medida de fuerza del sector y anticipó que por la tarde se reunirán con el Jefe de Unidad Reginal II, Danilo Villán, para analizar la situación.

"La policía no está dando mucha información, todavía no tenemos datos precisos de lo sucedido", lamentó Yannotti y agregó: "Hemos acordado una reunión con el Jefe de la URII, que lamentablemente nosotros no conocemos".