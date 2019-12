Javkin presentó un plan de austeridad para ajustar el gasto municipal

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentó este lunes por la mañana su plan de austeridad que establece suspender "todo gasto o servicio que consideremos prescindible”. Con este ajuste en el Palacio de los Leones, espera ahorrar “entre un 15 y un 20 por ciento” del presupuesto.

Entre las medidas para disminuir el gasto, el referente de Creo estableció que no va a haber impresiones de papel y que se recortarán los traslados en autos de la Municipalidad. También, se reducirá el consumo en las líneas de teléfono móvil que pertenecen al gobierno local, se anularán las compras de computadoras y nuevo mobiliario, se suspenderán los aportes a eventos privados, entre otras decisiones.

“Vamos a suspender todo gasto o servicio que consideremos prescindible”, indicó Javkin, en una conferencia de prensa, y agregó: "Para nosotros es muy importante ahorrar, cuando la economía es débil, si uno ahorra equilibra, y si la equilibra puede invertir en lo que fije como prioridades, buscamos tener una situación más normalizada desde el punto de vista financiero".

El intendente advirtió que se realizará un seguimiento mes a mes y área por área para establecer el ahorro del municipio. “En algunas cuestiones hemos establecido un plazo y en otras no, pero lo que no tiene plazo es la priorización; tenemos que tener en claro que la austeridad es una norma de nuestro gobierno”, manifestó el ex concejal.

En cuanto a la actividad de los empleados municipales, el intendente anticipó que pondrá "un tope a las horas extras” y se evaluará la utilización del personal según la necesidad.