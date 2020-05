Javkin pidió "no relajarse" y prometió otro recreo para el próximo finde

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El intendente Pablo Javkin pidió "no relajarse, seguir siendo cuidadosos y sostener las medidas sanitarias para no volver atrás", en el segundo día de salidas recreativas autorizadas en el marco de la pandemia de coronavirus.



En una jornada de sol y coincidente con la conmemoración patria por el 25 de Mayo, los rosarinos volvieron a salir del aislamiento social obligatorio para caminar por los espacios públicos habilitados, acción que fue autorizada como "prueba piloto".



Javkin dijo este lunes que la jornada de ayer "fue muy positiva y emocionante", pero pidió "no relajarse, seguir siendo cuidadosos y sostener las medidas sanitarias para no volver atrás".



"Ayer fue muy positivo y ordenado. Fue muy emocionante ver especialmente a los chicos junto a sus familias disfrutando con sus monopatines y triciclos, la gente cumplió con las normas", destacó.



En esa línea, el intendente anticipó "que si hoy la gente tiene el mismo compromiso y ordenamiento que ayer, vamos a autorizar otras salidas los fines de semana".



"Nos vamos a reunir con el Consejo Asesor durante la semana y de seguir así, seguramente entre el jueves y viernes vamos a autorizar otro fin de semana para salidas recreativas", consignó el jefe municipal.



Al sostener que la "mayoría" cumplió con las normas sanitarias dispuestas, mencionó que "solo hubo algunos casos aislados de incumplimiento, pero son los menos"



Según las normas establecidas en Rosario para hacer efectiva una salida recreativa, los ciudadanos deben salir con sus respectivos documentos de identidad para realizar "caminatas", una hora por día en el horario de 9 a 17 en un espacio no mayor a los 500 metros del lugar en el que resida, con tapabocas y manteniendo la distancia social.