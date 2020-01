Del socialismo al PJ: "Buscan un discurso de déficit cero que ya fracasó"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Desde el bloque socialista en Diputados, varios legisladores que ocuparon cargos relevantes durante el gobierno de Miguel Lifschitz salieron este martes a refutar la lectura que el gobierno de Omar Perotti difunde sobre la situación económico financiera que heredaron. "Lo que buscan es un discurso de déficit cero que viene de fracasar en los últimos 4 años en el país y del que estamos saliendo", retrucó el diputado Pablo Farías, ex ministro de Gobierno. Comparó la economía santafesina con otras de provincias similares, valoró esta imagen entre las fuentes internacionales de crédito y señaló que el déficit reprochado por Perotti es "totalmente razonable: menos del 0,5% del producto bruto, 8.200 millones de pesos en un presupuesto de 300.000 millones, que en 2020 serán 408.000 millones", comparó.

El socialismo llamó a rueda de prensa para contestar. Farías llevó la voz cantante, acompañado por los ex ministros de Economía, Gonzalo Saglione; de Educación, Claudia Balagué; la ex secretaria de Energía, Verónica Geese, y el ex director de Vialidad, Pablo Seghezzo, quien ya había explotado antes por Twitter. También estuvo el diputado radical Fabián Palo Oliver.

Para poner en contexto y en en orden de magnitud lo declarado hoy abro un hilito pic.twitter.com/AapwNGVVvx — veronica geese (@GeeseVeronica) January 6, 2020

"Es preocupante que el gobierno provincial no ponga cuidado en las calificaciones que está haciendo de la situación de la provincia. Insistimos en que la provincia de Santa fe, si bien no escapa a la situación de crisis que vive el país, con características de verdadera emergencia en lo económico, ha mantenido indicadores que la diferencian del resto de las provincias. Esto es reconocido por organismos nacionales que analizan cifras del desenvolvimiento de gobiernos provinciales. Al mirar las noticias sobre la situación de las provincias, se ve a Santa Fe en un lugar diferenciado de las provincias con más problemas, y con distritos comparables por dimensión como Córdoba, Buenos Aires o CABA", argumentó Farías.

@epeoficial factura aprox 50.000.000.000 al año, (si, leyeron bien, son cincuenta mil millones..) por lo que un costo financiero de 600 millones es solo 1,2% de los ingresos.. — veronica geese (@GeeseVeronica) January 6, 2020

Lo demostró con las "mejores tasas" obtenidas en el exterior cuando el gobierno de Lifschitz salió a buscar crédito externo. También sopesó como un síntoma que al llamar a licitaciones se hayan presentado "más de 20 empresas". "Eso habla del prestidio de Santa Fe y la confianza que despierta en contratistas privados", sostuvo.

Tras ello, replicó que ellos hubieran querido explicarlo en la mesa de transición con los emisarios de Perotti. "Pero ellos se negaron sistemáticamente a hablar con los que estábamos en el gobierno", reprochó Farías.

Malas señales. Vienen tiempos de buscar superávit fiscal y un profundo y doloroso déficit de gestión. Acuérdense lo que les digo. Se achica el estado. Y el único gigante despierto sera el de la deuda social. Lamentable y retrógrado el enfoque del nuevo @GobSantaFe — Mariano Panichelli (@mpanichelli) January 7, 2020

El socialista confirmó la veracidad de los números expuestos por la ministra actual de Infraestructura, Silvina Frana, pero con una interpretación distinta. "Tenemos una concepción diferente a la del gobierno y lo que pasó en los últimos años en el país. La lógica del déficit cero como premisa de gobierno, la lógica de llevar la administración pública siempre a la búsqueda del déficit cero a cualquier costo, fracasó en los últimos 4 años en el país. No queremos que en Santa Fe se instale esa lógica. Nosotros trabajamos con una lógica distinta, cuidando el equilibrio presupuestario, los recursos, pero no ajustando a cualquier costo para lograr déficit cero", apretó.

Cronograma salarial

Farías desmintió que el prolongado cronograma de pago de sueldos ofrecido por Perotti sea culpa de Lifschitz. "Pudo haberse evitado, y son contradictorios: por un lado dicen que no están dispuestos a tomar crédito para gastos corrientes -es el adelanto bancario que proponíamos y al que hemos recurrido para pago de sueldos y que se devuelve en muy pocos días- y a cambio de ello en la ley de emergencia propuesta había herramientas de endeudamiento y financiamiento para pagar gasto corriente a largo plazo. Entonces me parece que es contradictorio. no se quiso acomodar un cronograma de pagos por no querer tomar deuda a muy corto plazo", devolvió Farías.

"La búsqueda del déficit cero es una lógica que ha fracasado en la Argentina. El ajuste no puede caer sobre los que menos tienen. En materia energética nos hacemos cargo de haber asumido costos para impedir que se afecte el bolsillo de los santafesinos" @pablogfarias — �� Martin Boix® �� (@martinboix) January 7, 2020

Tarifas

El legislador del PS explicó parte del endeudamiento como consecuencia de haber absorbido el Estado la quita de subsidios nacionales al transporte público y a la tarifa social eléctrica. "Es lo que pasó en 2019 a todas las provincias, que en algún momento con aumentos permanentes a nivel nacional decidimos no seguir trasladándolos a los usuarios. Eso explica que haya facturas de Cammesa pendientes de pago", indicó.

Déficit

Farías aseveró que en la transición le mostraron a Rubén Michlig que el déficit fiscal al 31 de julio era de $10.500 millones, y que al 31 de noviembre lo habían reducido a 8.200 millones. "Se logró con restricción de gasto para tener superávit entre julio y noviembre. Eso hace que el déficit de la provincia sea, comparado con un presupuesto de más de 300.000 millones de pesos, y en un presupuesto de 2020 de 408.000 millones pesos, absolutamente razonable, inferior al 5%, muy inferior en relación al PB, es menos de 0.5%".

Obra pública

En cuanto a las demoras en pagos a contratistas de obra pública, Farías aseguró: "El gobierno hoy tiene todas las herramientas para establecer cronogramas de pago, planes para consolidar las deudas como pidieron y se les votó en el presupuesto que ya está en vigencia. Ya pueden decidir cómo van a pagar la deuda, llamar a los contratistas y hacer planes de pago, cheques de pago diferido. Lo tienen disponible".

En nuestra provincia, la “tierra arrasada” es sinónimo de obras y derechos para santafesinos y santafesinas https://t.co/L0x0abOEy4 — �� Martin Boix® �� (@martinboix) January 7, 2020

El vocero del gobierno que se fue recalcó: "Santa Fe es solvente, tiene buena situación económico financiera. Lo que buscan es un discurso de déficit 0 que viene de fracasar en los últimos cuatro años del país. Estamos saliendo de ese discurso, pero que en busca de ese equilibrio no sacrifiquen bienestar de la ciudadanía. Le estamos pidiendo a ciudadanos, empresarios, comerciantes mayor esfuerzo tributario y pretendemos que el Estado funcione de la manera que ninguna empresa está funcionando en esta crisis económica. En pos del equilibrio presupuestario no resignen cualquier cosa ni función esencial del Estado. No demonicen los números de la provincia, porque Santa Fe no puede perder el prestigio que tiene y que la destacó en el país y en el mundo", concluyó.