Alfonsín dijo que Argentina "está quebrada" y le habló a la oposición

El ex diputado nacional y designado embajador en España, Ricardo Alfonsín, aseguró que "la Argentina está quebrada", tras cuatro años de gestión macrista y reclamó "colaboración" a la oposición que "está actuando como si estuviéramos en el mejor de los mundos”.



"Tenemos problemas mucho más complejos de los que teníamos en 2015", dijo el dirigente radical , quien pidió a los "ciudadanos que les exijan a sus dirigentes que tengan actitudes de mayor cooperación y dejen de actuar casi como si quisieran que las cosas no salgan".



En declaraciones a Radio Nacional, Alfonsín se refirió a las criticas opositoras al aumento anunciado por el gobierno nacional para los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH): “La oposición está actuando como si estuviéramos en el mejor de los mundos”, cuestionó el hijo del fallecido ex presidente Raúl Alfonsín.



En ese sentido, el dirigente radical y designado embajador argentino ante España sostuvo que la actualización de los haberes jubilatorios, que se tomó vía decreto y fija un incremento del 13 por ciento para la jubilación mínima, se da en un contexto de una Argentina que "está quebrada".



"El presidente Alberto Fernández tiene que enfrentar una situación más compleja" que la que heredó Mauricio Macri en 2015, insistió Alfonsín, quien reclamó "colaboración" a la oposición "sin abandonar las convicciones".



"Este gobierno tiene que manejarse sin recursos, sin plata y encima en la oposición reaccionan como si no quisieran que las cosas se arreglen", apuntó el designado embajador en España, quien se mostró "asombrado por lo que está pasando a los 60 días de Gobierno".



"Reaccionan como ofuscados tratando de inventar tensiones para debilitar la capacidad de gobernabilidad", indicó.



En otro orden, Ricardo Alfonsín juzgó "imposible cumplir con la deuda" con el FMI, de mantenerse el cronograma de pagos impuesto por el organismo de crédito y aceptado por el gobierno de Cambiemos, y recordó que fue el propio ex presidente Mauricio Macri, quien "reconoció que el nivel de endeudamiento había sido, imprudente, temerario, inconsciente. tanto que -afirmó- que podría terminar haciéndonos 'ir a parar a la mierda', cosa que había negado durante la campaña", presidencial del año pasado.



Por otro lado, el dirigente radical indicó que "potenciar las relaciones comerciales y económicas", de Argentina con España, serán las prioridades que tendrá como embajador en ese país.



En ese sentido, aseguró que, desde su destino diplomático, buscará "abrir mercados, lograr inversiones" y -en coordinación con otros embajadores argentinos en el viejo continente- "potenciar la relación con la Unión Europea (UE).



Asimismo, enfatizó que el Mercosur y la UE "podrían recorrer un camino muy fructífero" , si lograran un acuerdo que "contemple las necesidades de ambas partes".



Por último, Alfonsín ubicó a España como la base de los apoyos que Argentina podría conseguir en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.



"A través del apoyo de España podemos contar con apoyos más fuertes en otros países" de Europa, consideró y agregó que con "Gran Bretaña afuera (de la UE) puede haber un cambio favorable" al reclamo argentino.