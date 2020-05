En plena cuarentena, armaron una boda judía y fue preso hasta el rabino

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Ocho personas, entre ellos la novia y el novio, sus padres, el rabino que los casó y los dueños del lugar donde se llevó a cabo el matrimonio, fueron detenidos en el barrio de Almagro de la Ciudad de Buenos Aires por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. A la fiesta asistieron más de 100 personas, todos miembros de las familias de los novios, familias muy numerosas de la comunidad judía ortodoxa.

La ceremonia nupcial se realizó en el SUM del edificio y no se pudo evitar, pero no pasó lo mismo con la fiesta, ya que los efectivos, acompañados de personal judicial tomaron cartas en el asunto y no solo suspendieron el festejo, sino que también detuvieron a varias personas.

El procedimiento a cargo de la Policía de la Ciudad se llevó a cabo luego de que el fiscal Maximiliano Vence solicitara un procedimiento a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales tras las denuncias que recibió el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La policía llegó al lugar y evitó que accediera más gente a la ceremonia, aunque no pudo impedir el casamiento que estaba organizado para hoy a las 14.30 en el barrio porteño de Almagro.

Según el Ministerio Público Fiscal, la Policía porteña "había intimado por la mañana a los residentes del lugar para advertir que la ceremonia violaba el decreto presidencial sobre el aislamiento actual".

"Ningún ritual religioso está eximido de respetar el aislamiento. Les pedimos que denuncien este tipo de convocatorias para que podamos intervenir o anticiparnos", sostuvo el fiscal general Juan Bautista Mahiques.