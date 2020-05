Marvel lanza un libro de recetas inspiradas en sus cómics y películas

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Desde hace un tiempo, la cocina dejó de ser un lugar exclusivo de madres y abuelas, y de alguna manera se ha "democratizado". De hecho los libros de cocina ahora tienen su propia sección en las librerías y no solo los cocineros sacan libros: los famosos, youtubers y niños también se sumaron a la onda de calzarse el gorro de cocinero y compartir sus recetas.

Pero el nuevo libro que dentro de poco llegara a las librerías rompe con todo lo antes mencionado, porque no habla de lo que comemos los humanos, sino los superhéroes. Se llama Marvel Eat the Universe: The Official Cookbook y cuenta con más de 60 recetas de platos inspirados en las películas, comics y personajes del universo Marvel.

Así, podemos aprender a cocinar Pollo picante de Phoenix, Chimichangas de Deadpool, Bombas de calabaza del Duende Verde, Donas Galácticas de Nova Space Cop o Tornado de carne de Tormenta.

Marvel Eat the Universe: The Official Cookbook sale a la venta el 28 de julio y su preventa ya está disponible en Amazon. Pero para ir matando la espera, ya se pueden encontrar algunas recetas en el canal oficial de Marvel.