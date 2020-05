Gorillaz se pasó a la astrología y lanzó su propio horóscopo

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Cuando parece que Gorillaz ya no puede reinventarse más, la banda liderada por Damon Albarn vuelve a sorprender. En febrero presentaron su nuevo álbum "Song Machine", que al mismo tiempo es una serie web con varios capítulos que irán lanzando mes a mes.

El mes pasado fue el turno de "Aries" una canción junto Peter Hook que inspiró una nueva faceta de la banda: apostaron a la astrología y lanzaron su propio horóscopo con predicciones hechas por su guitarrista Noodle, y fue publicado en la revista Dazed.

¿Creíste alguna vez leer tu signo hecho por un dibujo animado? Bueno, este es el horóscopo para mayo según Noodle:

Aries: Sos tímido. Manso. Tenés miedo de los limones asesinos en la tienda debido los gérmenes que pueden transportar. Debes ser fuerte ahora. ¡Sé un samurai frente al limón y al miedo! Sus armarios están llenos de muchas cosas que no son necesarias. Pero el miedo sopla viento en tus velas, así que: ¡Iku! Iku! Iku !!!!!

Tauro: Sos muy testarudo, nunca te conformás con menos y sabés perfectamente lo que querés. Pero ahora es quizás el momento en el que tenés que conformarte con lo segundo mejor. ¡O incluso lo tercero! O posiblemente cuarto o quinto. Tauro el toro es también Tauro la constelación. La vida es un largo viaje con una bolsa pesada sobre la espalda.

Géminis: ¡Este mes te pertenece! Nacido bajo el signo de Mercurio, tan joven de corazón y fácil de llevar con mucha gente, siempre serás popular. Pero espera, es el momento de Covid. Pasarás todo el tiempo en el interior comiendo lo mejor de todo. Pero recordá que incluso el besugo no es delicioso cuando se come solo, así que quizá deberías unirte a una clase de yoga en línea.

Cáncer: La luna es tu estrella polar y tenés el don de la imaginación. Lo necesitarás mucho en las próximas semanas. La visión sin acción es un sueño. La acción sin visión es una pesadilla. Andá a un lugar nuevo en tu cabeza. Un viaje de mil millas empieza con un solo paso. Ki wo tsukete! (¡Cuídate!)

Leo: Como todos saben, Leo es el León: afilado de garra, ácido de ingenio, con una personalidad a la que inclusive un corazón de piedra no puede resistirse. ¡Pero! Nadie necesita verte sacudir tu melena en vivo en Instagram cinco veces por día. Sobre todo si menos de 50 personas están mirando. A veces, querido Leo, menos es más.

Virgo: Perfeccionista por naturaleza, maestro del caos organizado. Como un traje de spandex: innecesario, agotador, que aprieta los glúteos, sin dejar nada al azar. Pero el perfeccionismo es un estado mental bastante peligroso en un mundo aislado... Mattari y wabi-sabi.

Libra: Sos tan suave y taciturno por naturaleza, y tomás decisiones muy meditadas. En otras palabras, sos la persona adecuada en una crisis como esta: no sos alguien que busca House Party cada cinco minutos, sino que se silencia silenciosamente en Zoom cuando se ve obligado a participar en la centésima prueba del club. Conservar el equilibrio, es necesario.

Escorpio: El romance está ahí, colgando en el futuro, Escorpio. Pero también veo engaño... venganza... cantando... Oh, perdón, caí en un coma ligero con la banda sonora de Tiger King y estaba cantando melodías exóticas medio despierto. ¿Dónde estaba? De vuelta a Escorpio, no sos una isla. Todos ustedes son hostiles, feroces y expresan lo que piensan. No obstante, puede ser que una pandemia global logre suavizar su postura rígida. Nadie para picar en este momento.

Sagitario: Sepa que ahora no es momento para ser indeciso. Una variedad de opciones siempre parecen confundirte, pero en estos momentos sin precedentes, hay que ser rápido y determinado. Si caes siete veces, levántate ocho. ¿O, tal vez quedarse con ambas cosas? ¿En todos los colores? ¿Quizá dos de cada una si hay oferta? ¡Por qué no!

Capricornio: La cabra. Tenés cabeza para los negocios, Capricornio, y sos trabajador y leal. No necesitás esto en casa. La cabra come la carta antes de leerla y después se pregunta qué quería quien la escribió. Nani-tte nan’na no. Tené cuidado. Esperá tu tiempo. Hay muchas montañas por venir en el futuro donde se necesitarán tus habilidades.

Acuario: Derramé lágrimas por vos. De verdad. Sí, sos un aventurero de corazón, por lo que el encierro debe lastimarte en la cabeza. Pero recordá, también esto es experimental, así que aventurate fuera de tu caja. Probá una nueva piel, cortate el pelo y cambiá su color. Hacé algo, ¿dale?

Piscis: Usá este tiempo de cuarentena sabiamente, mi pisciano. Sos tímido, carente de confianza y con la cabeza constantemente por las nubes, pero ahora es el momento de usarlo a tu favor. ¿Qué mejor forma de pasar las horas que soñando, escribiendo, pintando y creando? Tu mente es un tesoro por el que otros venderían su papel higiénico.