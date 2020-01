El cantante de Mala Fama quiere armar un "sindicato de grupos de cumbia"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El líder de Mala Fama, una de las bandas pioneras de cumbia villera, propuso "armar un sindicato de grupos de cumbia porque estaría bueno que los músicos no estemos desamparados".



Hernán Coronel, compositor y vocalista sostuvo que "en la actividad hay mucho vacío, no hay ninguna garantía, solo la plata del show, cuando nos pagan".



"Por ejemplo te contratan para tocar en Tucumán, viajás en camioneta y si se te rompe, además de no llegar, no cobrar y quedar mal con la gente, tenés que arreglar la camioneta", ejemplificó Coronel durante una entrevista con Télam.



Con más de 20 años al frente de Mala Fama, Coronel recordó cómo fue el origen de la banda que hoy sigue haciendo bailar a la gente alrededor del país: "La cumbia villera empezó a usar un lenguaje más crudo y real, no fue cursi. Fue muy parecido al inicio del rap en los Estados Unidos. Cuando todavía no había aparecido ese sonido, le hice escuchar a algunas personas lo que había grabado y se asombraban".



Para el músico la cumbia villera "vino a ponerle voz a los que estaban oprimidos –consideró- que lo único que podían hacer era escuchar música. Después acompañó a la gente durante el 2001 y en la crisis que pasó hace poco también trabajé como nunca".



En la misma línea, expresó que el motivo de que la gente elija escuchar ese estilo "tiene que ver con que necesita desahogarse los fines de semana después de trabajar como esclava durante toda la semana, y conseguir cada vez menos. Ahora tengo esperanzas de que todo se empiece a acomodar".



Luego de un largo silencio creativo, el combo que comanda Coronel y que registra cuatro álbumes de estudio ("Ritmo y Sustancia", 2000; "Para vos basuura", 2001; "Si tenés, mandale mecha", 2008; "Lo peor", 2013) colaboró hace poco en una canción de Fito Páez, que aún no se dio a conocer, y acaba de lanzar "Lola", su más reciente sencillo con la colaboración de Brenda Asnicar.



El video muestra cómo la banda va a animar el salón de fiestas infantiles en el que trabaja "Lola" y de pronto empiezan a asomar ciertos prejuicios, como el de un señor que afirma que todo lo que está ocurriendo se trata de "comunismo": "Es el contraste de la señora que es amplia en la música y del marido que es anti cumbia y anti gente humilde", señaló.